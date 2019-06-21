Россия хочет уничтожить украинскую подлодку: фото и история боевого судна

Россия хочет утилизировать захваченную в 2014-м году подводную лодку "Запорожье" военно-морских сил Украины (ВМСУ).

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Соответствующий тендер объявило министерство обороны России.

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания наименования судна. По данным портала, в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - захвачена в 2014-м году субмарина "Запорожье" (U-001).

Большая подводная лодка проекта Б-641 была заложена в марте 1970 года на Новоадмиралтейському заводе (г.. Ленинград). В мае того же года субмарина была спущена на воду. Свой боевой путь он начал на Северном флоте уже в феврале 1971 года. Подводная лодка участвовала в широкомасштабных учениях ВМФ СССР, выполняла задачи дружественных визитов на Кубу, Марокко, Сирии.

В 1997 году была передана в состав ВМС Украины. С этого времени и до марта 2012 года почти все время находилась в ремонте. В марте 2014 года была захвачена Россией при оккупации Крыма.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в оккупированном Крыму активисты движения #LiberateCrimea расклеили листовки с надписью "Крым - это Украина" в некоторых городах полуострова.