RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

21:51
Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского
21:30
Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки
21:21
Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"
21:18
В России заистерили из-за канадского оружия для Украины
20:45
Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией
20:12
В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана
20:10
Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки
19:42
В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
19:20
Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке
19:07
Чиновник времен Януковича с российским паспортом вернулся в Украину и идет на выборы - СМИ
19:04
Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На грани новой "холодной войны": Путин заморозил важный ракетный договор с США

среда, 03 июля 2019, 15:48
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соответствующий документ опубликован в среду, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что в марте Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В свое время это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США.

Напомним, в феврале процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений начали Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.

В связи с этим в США сообщили о намерении провести испытания ранее запрещенных ракет. По данным СМИ, испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров пройдут уже в августе.

Подробнее о переговорах США и России по большой сделке, читайте в материале "Апострофа": Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: