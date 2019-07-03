На грани новой "холодной войны": Путин заморозил важный ракетный договор с США

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соответствующий документ опубликован в среду, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что в марте Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В свое время это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США.

Напомним, в феврале процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений начали Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.

В связи с этим в США сообщили о намерении провести испытания ранее запрещенных ракет. По данным СМИ, испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров пройдут уже в августе.

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