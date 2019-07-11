В Москве задержали полсотни крымских татар, приехавших с полуострова: опубликованы фото

В четверг, 11 июля, возле здания Верховного суда РФ в Москве были задержаны более 50 крымских татар, которые собрались в поддержку подсудимых по так называемому делу Хизб-ут-Тахрир.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"У здания суда собралось несколько десятков активистов, все они были задержаны после проведения акции в поддержку подсудимых и против преследования мусульман в Крыму. Их завели в два автобуса, в каждом около 30 человек. Везут в Мещанский и Басманный ОВД. Из Басманного группу увезли в Таганский", – пишет журналист.

Фотографии задержанных из автозака опубликовала также активистка Луфтие Зудиева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 июня суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир".