Когда Россия сможет избавится от Путина: известный адвокат озвучил прогноз

Нынешняя власть в России является демонстрацией того, что длительное пребывание у власти и нарушение демократических процедур не могут быть полезными для государства.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов.

По его словам, роль Путина в России – однозначно деструктивна.

"Путин является ярким примером того, что длительное пребывание у власти путем манипуляции демократическими процедурами, укрепление коррупции, внешняя агрессивная политика и так далее – это не полезно для страны", – подчеркнул Полозов.

Что касается изменения системы власти в России, то перемены произойдут, однако пойдут ли они обществу на пользу – неизвестно.

"На перстне царя Соломона была надпись "И это пройдет". Поэтому ничто не существует в статике. И в России, даже при всем желании нынешних политиков, они у власти могут находиться лишь ограниченное время. Потому будут какие-то перемены. Будут ли они лучше или хуже, сложно сказать. Это вопрос также развития общества. Миру требуются углеводороды и это позволяет нынешней системе существовать. Пройдет какое-то время – не нужны будут углеводороды, наступит сильнейший экономический и политический кризис", – считает адвокат.

При этом, смена власти не обязательно будет означать изменение самого режима.

"Другой вопрос, что при наличии всех вводных, следующий правитель, если он будет иметь такую же абсолютную власть, может оказаться в некотором смысле хуже, чем нынешний. Вопрос коренных демократических преобразований – это не вопрос ближайшего времени в России", – говорит защитник украинских моряков.

Подробнее о будущем России читайте в интервью "Апострофа" с Николаем Полозовым: Украине от России ничего хорошего ожидать не приходится.