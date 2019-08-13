Вова и смерть: украинский художник опубликовал меткую карикатуру на Путина

В сети появилась новая карикатура на президента России Владимира Путина на тему его визита на байкерский фестиваль в оккупированном Крыму.

Работу опубликовал известный украинский художник Андрей Петренко у себя в Twitter-аккаунте.

Путин изображен в карикатуре на красном российском мотоцикле с коляской, а его пассажиркой является Смерть с косой. Таким образом художник метафорически изобразил, что глава Кремля с собой всюду приносит смерть.

"Русский мир на марше", - подписал работу автор.

Следует также отметить также рисунок радиационной угрозы на байке. Это отсылка к недавней утечке радиации в Северодвинске Архангельской области вследствие неизвестных испытаний. В ходе происшествия тогда погибло 5 человек. По словам ученых, там мог взорваться ядерный реактор, а журналисты предполагают, что по приказу Путина там проходили испытания ядерной ракеты Циркон. Момент относительно ракеты отметил в комментариях под рисунком пользователь Twitter.

Как сообщал "Апостроф", президенту России Владимиру Путину во время визита в аннексированный Крым на байк-шоу 10 августа, преподнесли неоднозначный подарок – головной убор.