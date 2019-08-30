​В России произошла загадочная гибель главы крупной компании: опубликованы фото

В российском Подмосковье утонул Денис Щепетьев - глава крупной российской компании Global Safe Group, специализирующейся на системах безопасности.

Об этом сообщает российский телеканал НТВ.

Тело главы Global Safe Group обнаружили на Левобережном пляже российской столицы. Информацию о его смерти подтвердил сын Щепетьева Николай.

“Мужчина был одет в деловой костюм, при нем были пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, удостоверяющие личность. На теле не нашли признаков насильственной смерти”, - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает опергруппа, устанавливается причина смерти. Следователи не исключают, что она могла быть насильственной, сообщают журналисты Telegram-канала “112”.

Global Safe Group – одна из крупнейших компаний в сфере индивидуальной и корпоративной безопасности. Ранее Щепетьев возглавлял компанию «Цезарь сателлит», которая также занималась установкой систем защиты.

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