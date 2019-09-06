​В международный розыск объявили известного бизнесмена, выступавшего против Путина

Основатель крупнейшего в России дилера по продаже авто “Рольф” Сергей Петров объявлен в международный розыск.

Об этом агентству “Интерфакс” рассказали в суде.

Петрова обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей. В суд поступило ходатайство о заочном аресте бизнесмена.

Об уголовном деле против Петрова стало известно в конце июня. Его заподозрили в том, что он вступил в сговор с руководством “Рольфа”, чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении “Рольфом” у Panabel акций “Рольф эстейта”, стоимость которых была умышленно завышена.

Фигурантами дела также стали директор департамента развития бизнеса “Рольфа” Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Георгий Кафкалия. Кайро находится под домашним арестом, Петров и Луковецкая – за границей. Все они обвинения в свой адрес отрицают.

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