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Назад в средневековье: сети шокировало "ноу-хау" в российской школе

суббота, 07 сентября 2019, 01:29
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В России поразили странным объявлением в дневниках одной из школ.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Michael Avrinsky в Twitter.

"*баный сюр какой-то", - не сдерживая эмоций, прокомментировал снимок автор.

На снимке можно увидеть страницу из дневника одного из российских школьников, где вклеено объявление о собрании учеников школы. При этом отмечается, что нужно "девочкам иметь при себе платочки".

"Как же в России все хотят быть святыми. Лучше б грамоте в школе учили", "Я так понял, что электрики придут", "Ну отлично, к первому уроку можно не приходить", - комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно отреагировали на фото школьников в военной форме в России.

Также сети взорвало видео школьного концерта 1 сентября в России.

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