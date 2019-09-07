Назад в средневековье: сети шокировало "ноу-хау" в российской школе

В России поразили странным объявлением в дневниках одной из школ.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Michael Avrinsky в Twitter.

"*баный сюр какой-то", - не сдерживая эмоций, прокомментировал снимок автор.

На снимке можно увидеть страницу из дневника одного из российских школьников, где вклеено объявление о собрании учеников школы. При этом отмечается, что нужно "девочкам иметь при себе платочки".

"Как же в России все хотят быть святыми. Лучше б грамоте в школе учили", "Я так понял, что электрики придут", "Ну отлично, к первому уроку можно не приходить", - комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно отреагировали на фото школьников в военной форме в России.

Также сети взорвало видео школьного концерта 1 сентября в России.