На свадьбе Собчак засветился спикер Путина: опубликовано фото

На скандальной свадьбе российской телеведущей и политика Ксении Собчак побывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает телеканал "РЕН-ТВ".

Как отмечается, Песков прибыл на свадьбу Собчак и Константина Богомолова поздно ночью. Его супруга фигуристка Татьяна Навка приехала раньше, к началу торжества.

Песков поздравил молодых и поцеловал Собчак в щеку. Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что молодожены счастливы, они делали во время банкета сюрпризы друг другу и все гости этим восхищались. Песков назвал "эффектными" номера, которые Ксения Собчак приготовила для своего супруга.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", известная российская телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Украину и сделала скандальное заявление про Крым, отметив, что вопрос возвращения оккупированного полуострова пока не стоит поднимать.