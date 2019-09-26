Испуганное животное потопило лодку российского Северного флота: опубликовано фото

Команда исследователей из Северного флота ВМФ РФ и Русского географического общества в ходе повторения экспедиции Юлиуса Пайера в Баренцевом море стала жертвой нападения моржихи.

Об этом пишет Business Insider.

Члены экспедиции высаживалась на мыс Геллера (остров Вильчека) и только чудом спаслись на шлюпке после того, как на них напала моржиха, которая испугалась за своих детенышей.

"Лодка ушла ко дну, но трагедии удалось избежать благодаря четким действиям командира отряда. Все участники высадки благополучно добрались до берега", — пишут в географическом обществе.

Представители Северного флота заверили, что российские военные, которые сопровождали исследователей, смогли уйти от преследования животного, не причинив ей вреда.

Теперь миссия вынуждена заканчивать экспедицию на спасательном буксирном судне российского флота.

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