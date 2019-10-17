Страна рабов и господ: в сети одним фото показали всю суть России

В Самаре (Российская Федерация) чиновники сфотографировались на набережной Волги на фоне скульптуры бурлаков.

Снимок опубликовал на своем аккаунте в Twitter пользователь под ником Vіtаuskаs.

"Самара. Страна рабов, страна господ в одном фото", - заметил он в своем посте.

Скульптурная композиция появилась на набережной Самары 5 лет назад. Она представляет собой бронзовою раму, в которой размещены фигурки бурлаков. В качестве заднего плана выступают Волга и противоположный берег. Таким образом скульптура и пейзаж за ней образуют копию картины Репина.

"Они что ли гордятся своим таким прошлым?» - удивляются комментаторы в сети.

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