В сеть попала характеристика КГБ на Путина: опубликован документ

В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на президента России Владимира Путина, которая свидетельствует, что он с 1975 года состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ.

Об этом сообщает телеканал "78".

Стоит заметить, что характеристика стала экспонатом выставки рассекреченных материалов о первых лицах страны и города в Центральном государственном архиве историко-политических документов.

В документе говорится, что в 23 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ.

"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – говорится в документе.

Кроме того, в характеристике отмечается, что, придя на работу в КГБ Путин "активно включился в общественную жизнь подразделения". В свободное от работы время будущий политик занимался спортом. В 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

Также, из текста следует, что он уже был мастером спорта по этому виду борьбы, а также самбо.

Последней строкой в документе уточняется: "Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе".

Как сообщал "Апостроф", пользователей сети насмешило видео с президентом РФ Владимиром Путиным в лесу в его день рождения.