В Москве посреди улицы застрелили топ-силовика Путина: фото жертвы и видео момента ЧП

В субботу, 2 ноября, в Москве произошло нападение на руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в результате которого он был застрелен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТАСС.

"На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом в Москве ввели план "Перехват" и "Вулкан", идет розыск.

Отметим, что первоначально, около 18:30, в полицию Москвы поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, на улице Академика Анохина, в результате которой были убиты два человека. Впоследствии ими оказались Эльджаркиев и его брат.

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По данным СМИ, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве возле метро мужчина устроил стрельбу, в результате которой были убиты два человека.