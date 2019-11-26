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Жизнь в Лондоне и бизнес на миллионы: всплыли интересные детали о сыне "серого кардинала" Путина

вторник, 26 ноября 2019, 03:10
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Журналисты вычислили приемного сына помощника президента России Владислава Суркова - он живет в Лондоне и получает субсидии из российского бюджета на свои проекты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "База".

Так, известно, что матерью сына Суркова Артема является первая жена политика Юлия Вишневская. Ему на данный момент 36 лет, он с 2011 года проживает в Лондоне.

Издание сообщает, что Артём запустил бизнес с сыном бывшего руководителя Администрации президента Александра Волошина Ильёй и сыном ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимира Мау Антоном. Они создали ООО "Система управления здоровьем" и планировали открывать клинику, но проект сорвался. Также Артем участвует в экологических проектах, которые получают субсидии из бюджета РФ. Является учредителем московского филиала Всероссийского общества охраны природы, где получил 24,2 млн рублей на "федеральные экологические проекты".

Как сообщал "Апостроф", ранее во время визита на оккупированный Донбасс помощник президента России Владислав Сурков эмоционально "наехал" на лидеров боевиков и выдвинул жесткое требование раздать 80% жителей этих районов российские паспорта.

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