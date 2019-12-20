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Очень "опасная" работа: сеть взбудоражило видео уничтожения "санкционки" в России

пятница, 20 декабря 2019, 04:15
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В сети появилось видео, как российские правоохранители на тракторах уничтожают партию импортных яблок.

Запись опубликовал у себя на странице в Facebook блогер Рустем Адагамов.

На видео заметно, как яблоки, упакованные в коробках, трактор давит колесами.

Блогер добавил, что по его информации, в операции по уничтожению импортного товара в рамках программы антисанкций участвовали сотрудники ФСБ. Всего было уничтожено 1,4 тонны фруктов.

"Под Екатеринбургом уничтожили еще 1,4 тонны санкционных яблок. Операция проходила при участии ФСБ", - рассказал блогер.

В комментариях пользователи соцсети высмеяли абсурдную ситуацию с уничтожением продуктов питания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали официальный логотип, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в виде стилизованной карты наступления на позиции противника.

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