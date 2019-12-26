В России поймали банду ФСБ-шников, убивавших людей "на заказ": видео

В России задержали троих бывших спецназовцев ФСБ, которых подозревают в серии заказных убийств.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Известно, что задержанные в свое время организовали банду, с которой в 2008 году убили на улице Донской бизнесмена и его водителя, а в 2012 ограбили и избили еще одного состоятельного мужчину. Тот впоследствии скончался от ран.

"Возмездие не сразу, но пришло — к нехорошим парням наведались их бывшие коллеги, изъяли у них несколько десятков гранат (в банке от спортпита, ага), пистолеты, дробовики, штык-ножи и много еще чего интересного", - сообщается в Telegram-канале.

На данный момент преступников задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России "авторитеты" устроили массовую драку со стрельбой и поджогами.