В России умерла знаменитая артистка

Около двух часов назад в четверг, 26 декабря, в России скончалась известная артистка Галина Волчек.

Как сообщают российские СМИ, Галина Волчек, по предварительным выводам врачей, скончалась от отека головного мозга и легких. Состояние Волчек стало ухудшаться еще утром в четверг, 26 декабря. У нее внезапно начали отказывать органы.

Отметим, что актриса попала в больницу 23 декабря, через четыре дня после своего дня рождения. Ее на скорой доставили в Боткинскую больницу. С того дня в СМИ просачивались тревожные данные о состоянии здоровья актрисы, а 26 декабря ее не стало.

Напомним, что Галина Волчек является одним из создателей "Современника". В 1972 году она стала главным режиссером театра, в 1989-м – художественным руководителем. Она сыграла в таких картинах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966) и "Осенний марафон" (1979).

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