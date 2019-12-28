Пир во время чумы: в сети высмеяли пляски на корпоратива топ-пропагандистки Кремля

Чиновники Министерства иностранных дел России устроили громкий корпоратив, который разозлил россиян.

Об этом сообщается на странице российского телеканала НТВ в Twitter.

Так, телеканал опубликовал видеозапись, где представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова танцует с мужчиной, похожим на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева зажигательный танец.

"Ударно работаем — ударно отдыхаем!": официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвасталась танцами с корпоратива", - уточнили журналисты.

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!»: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвасталась танцами с корпоратива pic.twitter.com/QdHoziVR8c — НТВ (@ntvru) 27 декабря 2019 г.

В сети под видео пользователи вспомнили последние "достижения" ведомства Захаровой, ее личные предпочтения, а также коррупцию среди высокопоставленных российских чиновников. Представительницу МИД РФ обвинили в том, что она гуляет на мероприятиях за бюджетные средства, в то время, как социальное обеспечение для населения в России является недостаточным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась новая карикатура на танец представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Авторы рисунка намекнули, что для подготовки модели к позированию мог быть использован кокаин.