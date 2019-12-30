Мечты Путина на Новый год высмеяли меткой карикатурой

Известный художник Сергей Елкин изобразил в карикатуре, как мог бы выглядеть разговор президента России Владимира Путина с Дедом Морозом.

Соответствующий рисунок был опубликован на Twitter-странице "Мид Роисси".

Карикатурист нарисовал маленького Путина, который сидит на коленях у символа Нового года и загадывает желание.

"Побольше вражеских стран!", – просит у Деда Мороза миниатюрная версия главы Кремля.

"Он же сам себе Санта!", – удивляются, в свою очередь, пользователи в комментариях.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная карикатура на президента России Владимира Путина и его последнее заявление, направленное против Запада. Напомним, Путин заявил, что СССР в 1939 году якобы последним из стран Европы заключил пакт о ненападении с гитлеровской Германией.