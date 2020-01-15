В России прогремел мощный взрыв в жилом доме, много пострадавших: фото и видео

15 января по улице Пекинской в Уфе (РФ) взрыв газа разрушил жилой дом, есть пострадавшие.

Об этом сообщают российские СМИ.

Взрыв произошел в квартире №3. В доме сразу обвалился потолок и начался пожар. 28 жителей смогли выбраться самостоятельно, судьба еще трех неизвестна. 15-летний подросток получил перелом ноги. Его мать, на которую упала стена, находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Житель квартиры, где и произошел взрыв, сейчас в реанимации с ожогами 30% тела.

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Жители дома говорят, что во всем виноваты жители одной из квартир, которые употребляли наркотики. Но сотрудники ЖЭКа эту версию опровергают.

"Наркоманы из квартиры, где и произошел взрыв, выехали довольно давно. А жители за последний месяц четыре раза жаловались на запах газа", - рассказал сотрудник ЖЭКа, который которая и обслуживает пострадавший дом.

Очередной взрыв газа в жилом доме. Три человека попали в больницу после Обрушение потолка в Уфе. Всех жильцов эвакуировало. Спасатели говорят, что под завалами никого нет pic.twitter.com/9uF8BHwyN2 - Лента.ру (@lentaruofficial) 15 января 2020 г.

Известно, что дом не новый. Он сдан в эксплуатацию в 1953 году. До выяснения обстоятельств инцидента подключилась прокуратура.

Как писал "Апостроф" ранее, 9 января на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в городе Ухта (РФ) прогремели несколько мощных взрывов , есть пострадавшие.