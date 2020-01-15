В России внезапно выпал зеленый снег, экологи дали объяснение

13 января под Челябинском (РФ) выпал необычный снег зеленого цвета.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 74.ru.

Снег, который покрыл землю у города, оказался насыщенного цвета окисленной меди. На место сразу же выехали экологи, чтобы сделать все необходимые анализы и провести экспертизы.

Специалисты пришли к выводу, что снег стал таким из-за пыли с соседнего гранитного карьера. Ее в воздухе слишком мало, чтобы помешать людям. А значит, опасности зеленый снег не представляет. Однако, экологи отметили, что по нормативам пыль не должен был распространяться за пределы предприятия. На его владельцев может ожидать административное наказание.

Как сообщал "Апостроф" ранее, за 6 лет оккупации Крыма Россией полуостров превратился в зону экологической катастрофы. Недавно там полностью высохло озеро Богайлы.