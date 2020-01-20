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Арест активов "Газпрома": в России похвастались успехом в Европе

понедельник, 20 января 2020, 21:16
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С активов российской компании ПАО "Газпром" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры, которые были приняты по требованию НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО "Газпром" 20 января 2020 года, аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании арбитражного решения ТПС № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты", – сказано в сообщении российской компании.

Ранее Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по газу и снять аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Как сообщал "Апостроф", российский "Газпром" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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