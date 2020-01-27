Снежный покров достигает двух метров: опубликовано впечатляющее видео последствий стихии в России

В Новосибирске (Россия) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества выпавшего снега.

Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.ru.

"Из села Индоверь, например, люди просто не могут выбраться, так как там снежный покров достиг двух-трех метров в высоту", - говорится в сообщении.

Снег в Новосибирске выпал 23 января. Одна из жительниц города рассказала, что оказалась в заснеженном плену.

"Трасса находится в 300 метрах, но мы сидим отрезанные от мира... Здесь в основном живут пенсионеры, снежный покров достигает двух-трех метров высотой, до колонки за водой не добраться, дети сидят дома, потому что выйти из дома нет физической возможности", - рассказала она.

С понедельника, 27 января, ситуация с заносами усложнилась еще больше.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США в результате торнадо один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали.