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В России вертолет попал в снежную бурю и рухнул на землю: данные о жертвах и фото

пятница, 14 февраля 2020, 14:43
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14 февраля возле поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ) потерпел крушение вертолет Ми-8.

Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

Не долетая 500 метров до вахтового поселка, вертолет с рабочими-нефтяниками на борту попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку. Вертолет сильно разрушен, при посадке он обломал лопасти и перевернулся на крышу.

На его борту находились семеро рабочих и трое членов экипажа. Восемь из них находиться в удовлетворительном состоянии. Троих зажало в кабине вертолета. Пострадали командир воздушного судна и бортмеханик.

Известно, что вертолет перевозил работников ООО "Газпромнефть-Гео", он принадлежит авиакомпании "Скол".

Вскоре стало известно, что при посадке погибли два человека.

Как сообщал "Апостроф" ранее, под Казанью (Россия) 7 февраля во время катастрофы вертолета погиб депутат Госдумы РФ, мультимиллионер Айрат Хайруллин. А ранее в Афганистане ракета сбила вертолет с украинцами на борту.

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