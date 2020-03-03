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Срочно подали сигнал тревоги: в России произошло серьезное ЧП с самолетом

вторник, 03 марта 2020, 10:17
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В России совершил срочную посадку самолет, который летел по рейсу Новосибирск – Москва, перед посадкой он подал сигнал тревоги.

Об этом сообщил крупный российский канал в Telegram со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что сел самолет авиакомпании "Сибирь" в городе Пермь.

"Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми", - говорилось в сообщении местного аэропорта.

Указано, что самолет пробыл в воздухе всего два с половиной часа, после чего развернулся и полетел в Пермь.

Позже в канале уточнили, что причиной посадки самолета является сообщение о "минировании".

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля в Магадане, РФ разбился частный пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек.

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