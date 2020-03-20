"Врачи" в рясах: в России против коронавируса устроили крестный ход "на колесах", фото

В городе Тамбов, Россия, совершили автомобильный крестный ход против распространения коронавируса.
Об этом рассказывают местные издания, также в сети появились фото мероприятия российской церкви.
Так, отмечается, что клирики РПЦ из местных храмов проехали на автомобилях вокруг города Тамбов и близлежащих населенных пунктов. У них при себе были святыни, которые специально для этого предварительно собрали из храмов.
Мероприятие было организовано Тамбовской митрополией и получило благословения митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.
Непосредственно перед поездкой тамбовские священнослужители совершили молебны "Во время губительного поветрия и смертоносные заразы", которые по их замыслу, должны остановить пандемию коронавируса в регионе.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Санкт-Петербурге, РФ, прошла церемония поклонения мощам пророка Иоанна Предтечи: несмотря на пандемию опасного коронавируса, сотни верующих прикладывались губами к реликвии.