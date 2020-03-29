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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Пропагандисты ДНР записали "дикий" ролик о коронавирусе: сеть взорвалась, видео

воскресенье, 29 марта 2020, 16:33
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На оккупированном боевиками Донбассе пропагандисты так называемой ДНР во время вспышки коронавируса сняли странное видео.

Запись разместили на Facebook-странице "Баба и кот".

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Под музыку пропагандисты станцевали в масках и якобы защитных костюмах от заражения COVID-19. Видимо, ситуация с пандемией коронавируса их не пугает, ведь ролик выглядит веселым.

Пользователи социальных сетей отреагировали на видео и прокомментировали его.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса в больницы привозят людей в тяжелом состоянии, но тестов на коронавирус нет.

Подробнее о вспышке коронавируса на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.

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