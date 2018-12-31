Израиль укроется украинским "щитом" от ракет Путина: подробности

Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга-М".

Об этом сообщает сайт defence-blog.com со ссылкой на публикацию ImportGenius.

Подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к настоящему моменту нет.

Отмечается, что при помощи украинской станции радиотехнической разведки ВВС Израиля поставят под контроль перемещения иранских баллистических ракет по территории Сирии, а также смогут отследить перемещения мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 "Фаворит", которые в настоящий момент представляют наибольшую опасность для ВВС.

Как известно, украинская станция радиотехнической разведки "Кольчуга-М" значительно превосходит даже американские системы "AWACS", поскольку дальность обнаружения воздушных целей у неё составляет 800 километров, в то время, как "AWACS" ограничивается дальностью наблюдения в 600 километров.

Никаких официальных комментариев со стороны Израиля на этот счёт пока что не поступало, однако в марте 2018 года действительно сообщалось о том, что между Израилем и Украиной был заключён контракт на покупку станции "Кольчуга".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия планирует начать поставку бесплатных зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию.