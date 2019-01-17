РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

17:53
Путину в Сербии подарили Пашу: он откупился орденом
17:46
В "Батькивщине" озвучили условия открытия рынка земли в Украине
17:42
В ВСУ разгорелся сексуальный скандал: все подробности и фото жертвы
17:33
Названо имя наставника, который может заменить Фонсеку в "Шахтере"
17:18
"Нафтогазу" нужен эффективный менеджмент, который бы действовал в интересах украинцев - Тарута
17:13
Стало известно, что произошло с пропавшим в Виннице бойцом Нацгвардии
17:02
Сирийский друг Путина собрался посетить Крым - СМИ
16:51
Кубок мира по биатлону: видео и результаты женского спринта в Рупольдинге
16:46
Украинская биатлонистка одержала феноменальную победу на Кубке IBU
16:35
Занесли инфекцию: Пугачева едва не умерла после операции
16:26
Ад какой-то: Собчак резко высказалась о визите в Киев
16:26
Звездный боец ММА объявил о завершении карьеры
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сирийский друг Путина собрался посетить Крым - СМИ

четверг, 17 января 2019, 17:02

Депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации посетил Сирию, сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил, что хотел бы посетить Крым.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", со ссылкой на "Интерфакс".

"Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым, а также расширить взаимодействие в туристической сфере, на что мной был предложен вариант вторым этапом, кроме грузового сообщения, наладить и пассажиропоток между Севастополем и Тартусом для обмена туристами", – сказал депутат.

Еще один участник российской делегации, координатор группы дружбы парламентов Сирии и России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, также заявил, что Асад выразил желание посетить Крым.

В то же время независимые источники не сообщают о возможной поездке Башара Асада в Крым и Севастополь.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия перебросила в Крым еще одну партию вооружения.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Громкое решение США на Ближнем Востоке: кому мешали американские войска

Осталась одна преграда, которая мешает России окончательно заявить о победе в Сирии – эксперт

Российский самолет в Сирии могли сбить военные Путина

Наступление Путина в Сирии угрожает Европе, ответ будет мощным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: