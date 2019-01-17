Сирийский друг Путина собрался посетить Крым - СМИ

Депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации посетил Сирию, сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил, что хотел бы посетить Крым.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", со ссылкой на "Интерфакс".

"Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым, а также расширить взаимодействие в туристической сфере, на что мной был предложен вариант вторым этапом, кроме грузового сообщения, наладить и пассажиропоток между Севастополем и Тартусом для обмена туристами", – сказал депутат.

Еще один участник российской делегации, координатор группы дружбы парламентов Сирии и России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, также заявил, что Асад выразил желание посетить Крым.

В то же время независимые источники не сообщают о возможной поездке Башара Асада в Крым и Севастополь.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия перебросила в Крым еще одну партию вооружения.