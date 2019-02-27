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Десятки людей погибли в катастрофе на популярном у украинцев курорте: фото и видео

среда, 27 февраля 2019, 12:10

В среду, 27 февраля, в Египте сошел с рельсов поезд и загорелся: по предварительным данным, погибло 28 человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, трагедия произошла в столице страны, Каире, вблизи железнодорожной станции Рамсис.

Индийский журналист Сашмит Кумар пишет на своей странице в Twitter, что погибло 28 человек, а еще 52 получили ранения. В то же время, есть информация о 24 погибших.

Также сообщается, что подъезжающий к станции Рамсис поезд врезался в танкер с топливом, в результате чего произошел взрыв.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании один человек погиб и 105 пострадали.

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