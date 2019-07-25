Умер президент Туниса: сын политика опубликовал его прощальное фото

В четверг, 25 июля, в возрасте 92 лет скончался президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В заявлении говорится, что он умер в 10:25 в четверг утром в военном госпитале в Тунисе.

В среду вечером он был госпитализирован. Рано утром, до того, как информация была официально подтверждена, Хафед Каид Эс-Себси, сын покойного президента без каких-либо комментариев разместил на своей странице в Facebook фотографию отца, машущего на прощание.

Беджи Каид Эс-Себси стал президентом Туниса в 2014 году, до этого занимал должность премьер-министра страны. Он являлся самым пожилым действующим президентом с 21 ноября 2017 года, после отставки президента Зимбабве — Роберта Мугабе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в столице Туниса 27 июня террористы-смертники устроили два взрыва, подорвав сами себя, в результате чего девять человек пострадали, один погиб.