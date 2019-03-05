Дождутся внуки: когда в Украине вырастет добыча газа и что будет с ценами

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал проведение аукционов по выдаче разрешений на разработку месторождений газа, что, по его словам, позволит существенно нарастить добычу топлива. Глава правительства ожидает, что благодаря этому не позднее 2025 года Украина сможет полностью отказаться от газового импорта. Более того, использование газа только собственной добычи даст возможность снизить его цену для населения, утверждает он. "Апостроф" выяснил, насколько реалистичны озвученные цели.

Добыча газа в Украине может значительно увеличиться. Для этого, как заявил на заседании правительства 27 февраля премьер-министр Владимир Гройсман, необходимо проводить открытые аукционы по доступу к месторождениям углеводородов. По его словам, максимум до 2025 года есть возможность "реактивно увеличить добычу газа" с тем, чтобы полностью отказаться от импорта этого вида топлива. В свою очередь, подчеркнул премьер, отказ от закупок за границей "даст возможность системно снизить цены на газ".

По словам исполняющего обязанности главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Олега Кирилюка (именно это ведомство выделяет участки на месторождениях), уже подготовлены 17 участков с прогнозируемыми ресурсами более 92 миллиардов кубометров газа (а также 16 миллионов тонн нефти). Стартовая цена лотов составит от 5 до 500 миллионов гривен. Первые аукционы пройдут уже нынешней весной.

Старая песня на новый лад

Власти завалили собственную программу увеличения добычи газа. Согласно этой программе, в 2018 году газодобыча в Украине должна была достигнуть 22,5 миллиарда кубометров, тогда как ее фактический объем составил всего 20,89 миллиарда кубов. По сравнению с предыдущим годом она практически не выросла (в 2017 году газодобыча была на уровне 20,79 миллиарда кубометров). И теперь совершенно понятно, что амбициозная цель выйти к 2020 году на уровень добычи в 27,6 миллиарда кубометров недостижима.

Важно отметить, что 2020 год был также определен властями как год, когда наша страна сможет отказаться от импорта газа, обеспечивая себя полностью за счет собственной добычи.

Теперь в правительстве называют новые, несколько нечеткие сроки - 2023-2025 годы. Но насколько они реалистичны?

Как отметил в разговоре с "Апострофом" эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип, выйти на самообеспечение газом к 2025 году можно, но "здесь есть много условий, прежде всего, регуляторного характера". "Эту историю мы уже слышали - сначала было до 2020 года, теперь - новая песня о том, что мы начинаем планировать еще на пять лет этот выход на самообеспечение", - заявил он.

С этим согласен президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. В комментарии изданию он сказал, что если все будет делаться как и раньше, выйти на самообеспечение газом не получится "не только в 2025 году, но и в 2030-м". По словам эксперта, основные проблемы, которые мешают выполнить цели по газодобыче, - трата времени на принятие "простых и очевидных решений", а также лоббизм групп влияния.

В свою очередь директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил в комментарии "Апострофу", что на самом деле есть риск того, что газодобыча в Украине будет снижаться, а не расти. По его словам, сейчас власти заняты тем, что стараются этот спад затормозить.

Не аукционом единым

Однако могут ли предлагаемые правительством меры - проведение открытых аукционов - "реактивно увеличить добычу газа"?

По словам Геннадия Рябцева, сам факт проведения аукционов на уровень добычи не повлияет никак. "Это - только предоставление разрешения. Но ведь необходимо проведение определенных работ. Аукцион может быть проведен, получит разрешение какая-нибудь компания "Пупкин и Ко" и ничего не будет делать, с расчетом его потом перепродать какой-нибудь другой компании с ресурсами, но не факт, что такие найдутся", - говорит эксперт.

"Суть не в том, чтобы выдать разрешение на аукционе или без него, как раньше было, - отмечает Михаил Гончар. - Важно, чтобы был выполнен комплекс работ, связанный с геологоразведкой, затем - с бурением, а после - получением новых объемов. Можно лицензии выдать очень быстро, в том числе, на аукционе, но те, кто их приобретет, будут ли они это делать? Не будет ли так, что они станут держать это как актив для дальнейшей перепродажи?" По его словам, надеяться на приход крупных инвесторов, особенно зарубежных, сейчас не особо приходится - "будут единичные случаи".

Организация открытых аукционов - это движение в правильном направлении, как, например, раньше были действия по снижению размера ренты на добычу газа и дерегуляция отрасли. "Но надо внимательно смотреть на тех, кто приходит на эти аукционы - это могут быть обычные спекулянты", - предупреждает Гончар.

Нарастить запасы

Что в таком случае нужно, чтобы добыча реально выросла?

"Нужно понимать, что с момента передачи участка на аукцион находится компания, которая будет делать разведку, бурение - эксплуатационное, а потом и промышленное, и все это займет три года, пока скважина начнет давать какие-то объемы газа", - говорит Андриан Прокип. По его словам, необходимо, чтобы компании, которые получат лицензии, массово начали бурение, но в этом есть большие сомнения.

Геннадий Рябцев обратил внимание на то, что на сегодня речь идет о выставлении на аукционы 17 участков, в то время, как ранее планировались 55. "И не факт, что эти аукционы состоятся", - предупредил он.

В свою очередь Михаил Гончар отметил, что если говорить об увеличении газодобычи, нужно учитывать и фактор прироста запасов. "Нужно проводить серьезные геологоразведочные работы. У нас вряд ли будут какие-то крупные месторождения, то, что открывается, - это малые. Но в последние годы и это уменьшилось. И здесь как раз ситуация, когда добывается больше, чем приращивается, а она чревата тем, что, даже если и удастся выйти на какие-то более высокие пики газодобычи, потом, если не будет опережающего прироста запасов, столкнемся с проблемой, что все снова рухнет", - пояснил специалист.



Невидимая рука рынка

Впрочем, если все же добыча вырастет до таких объемов, что Украине не нужно будет импортировать газ - неважно, в каком году это будет, в 2023, 2024, 2025 или даже в 2030 - реально ли будет в этом случае снизить цены на топливо, как обещает Владимир Гройсман (справедливости ради отметим, что, на самом деле, снизить цены на газ обещают некоторые кандидаты в президенты, при этом не через 5 лет, а уже прямо сейчас)?

"По сравнению с теми ценами, которые будут на то время, - реально. Они ведь продолжат расти", - иронизирует Михаил Гончар.

Действительно, незначительно понизить цены можно, соглашается Андриан Прокип: "Мы цену сможем немного снизить, очень немного, потому что не будем привязаны к импорту, но это не будет снижение в два или четыре раза".

Однако реальное снижение цен маловероятно. "Если у нас будет свободный рынок, то есть не будет каких-либо ограничений, и цены будут одинаковыми для всех потребителей, тогда излишки газа будут отдаваться за границу - какой смысл какой-либо компании продавать его внутри страны по более низкой цене", - пояснил Прокип.

"Цены определяет рынок, а не Гройсман", - добавляет Геннадий Рябцев.

Ради детей и внуков

Другое дело, если на рынке будет введено регулирование, при котором некоторые компании, например, государственные, будут обязаны продавать газ внутри страны дешевле. "Но тогда это уже не будет свободный рынок", - отмечает Андриан Прокип.

По словам Михаила Гончара, страны, обеспечивающие себя газом на 100%, "имеют карт-бланш на проведение тарифной политики в отношении потребителей". В качестве такого примера он привел Румынию: "Румын никто не пинает за то, что у них одни из самых низких цен на газ для внутреннего потребления, хотя они, конечно, выше, чем у нас".

Но есть и пример Норвегии, где цены на газ высокие. "Зато у них в пенсионном фонде 1 триллион долларов. Мы тоже могли бы пойти по этому пути. Но в этом случае нужно будет объяснить, что мы делаем это ради наших детей и внуков. Но для этого нужно, чтобы правительство и власть в целом пользовались доверием общества, чего, увы, нет", - резюмировал эксперт.