Фальстарт реформы рынка электроэнергии: как это повлияет на платежки

Украина приняла обязательства по выполнению основных положений Третьего энергопакета ЕС. После неудачи с запуском реформы газового рынка, украинское правительство готово любой ценой изменить рынок электроэнергии. При этом осталось всего полтора месяца для запуска реформы, а предложенная модель может привести к платежному кризису и ухудшению экономического развития страны, пояснил "Апострофу" аналитик Международного центра перспективных исследований по экономическим вопросам Егор Киян.

Почему это важно

Рынок электроэнергии в Украине должен начать функционировать с 1 июля 2019 года, однако информационно эта тема была отодвинута на второй план из-за значительного общественного внимания к президентским выборам.

Украина и Европейский Союз договорились об интеграции рынков газа и электроэнергии. В то же время украинское правительство должно привести свое законодательство в соответствие с европейскими директивами. Теоретически, это должно "разрушить" энергетические монополии и привести к более справедливому рыночному ценообразованию. Кроме того, это будет гарантировать Украине "безвизовую энергетику".

Украина еще не запустила эффективный газовый рынок. Как результат, цены на газ остаются достаточно высокими, что, в свою очередь, приводит к тому, что целые отрасли промышленности, особенно химическая, больше не могут функционировать по минимальным показателям прибыльности.

Таким образом, все стороны ожидают прогресса в приложении XXVII к Соглашению об ассоциации, которое устанавливает правила функционирования энергетического рынка для внедрения в украинское законодательство.

В свою очередь, правительство Украины стремится запустить реформу электроэнергетики в течение этого года, чтобы частично выполнить свои обязательства. Сейчас электроэнергия продается государственному предприятию "Энергорынок", который поставляет ее конечному потребителю. Поставка осуществляется, во-первых, оптовыми покупателями, которые покупают электроэнергию по нерегулируемым тарифам и продают ее по выгодной цене, преимущественно для крупных предприятий. А, во-вторых, облэнерго, которые продают электроэнергию по тарифу для населения и для малого и среднего бизнеса.

Согласно предложенной реформой цены на электроэнергию больше не будут определяться Национальной энергетической комиссией. Вместо этого они будут устанавливаться компаниями через прямые контракты между поставщиками и потребителями, что создаст возможность для свободного выбора. Однако существует риск, что, как всегда, украинское население будет платить за эту реформу из собственных карманов.

Состояние рынка электроэнергии

Украинский рынок имеет свои особенности. В частности, в отличие от Европы, где существуют десятки энергопоставщиков, в Украине есть только два производителя электроэнергии: государственный "Энергоатом" и частная компания ДТЭК. Их общая доля рынка составляет 90%. Кроме того, недавно (25 апреля 2019 года) ДТЭК приобрел Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго. Это означает, что ДТЭК контролирует 35% рынка поставок электроэнергии и укрепляет свою монополию.

Стоит отметить, что производство тепловой и атомной энергетики имеет существенную разницу в тарифах. Электроэнергия тепловых электростанций и "зеленая энергетика" является дороже рыночных цен, и поэтому требует финансового "выравнивания", чтобы кто-то мог ее купить. Сейчас это обеспечивается за счет субсидий со стороны ядерной энергетики. В свою очередь, все выплаты накапливаются в ГП "Энергорынок", который затем распределяет деньги между различными типами генерирующих компаний.

В Украине есть несколько лоббистских групп в сфере электроэнергетики. Первая - тепловое производство и возобновляемая энергетика (ДТЭК). ДТЭК очень заинтересованы в запуске рынка электроэнергии. В этом случае все потери тепловой генерации сначала компенсируются "Энергоатомом" (почти 64 млрд грн в год), а затем будут компенсированы населением через тариф "Укрэнерго". Создалась ситуация, когда без такой "помощи" практически невозможно поддерживать тепловое производство.

"Энергоатом" противостоит таким интересам. Такое финансовое бремя может стать для него неподъемным. Кроме того, атомные электростанции требуют больших инвестиций для поддержания нормальной работы.

Более того, из-за риска неконтролируемого повышения тарифов крупные производители также не заинтересованы в запуске реформы - это может ухудшить их шансы на выживание на рынке.

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На данный момент украинская внешняя торговля электроэнергией является односторонней. В частности, ДТЭК экспортировал субсидированную электроэнергию в объеме 6,2 кВт/ч в 2018 году. Это на 19,4% больше, чем в 2017 году. В то же время Украина до сих пор не устранила административные барьеры для импорта электроэнергии из стран ЕС, что, теоретически, могло бы обеспечить приток дешевой электроэнергии.

В этом году должен начаться процесс согласования цен для промышленности и населения. Как следствие, тарифы на коммунальные сферы возрастут. В то же время среднемесячная заработная плата в 2018 году была 318 долларов, а средний счет за коммунальные услуги в отопительном сезоне составил 2693 грн (почти 100 долларов).

Правительство потратило 336,6 млн грн на субсидии в зимний период. В свою очередь, доля платежей за жилищно-коммунальные услуги составила лишь 70%. Так, задолженность населения составила 69,4 млрд грн. Что касается электроэнергии, то потребительский долг составляет 33,6 млрд грн (задолженность населения - 4,8 млрд грн, остальное - долги предприятий).

Учитывая указанные факты, повышение тарифов ухудшит ситуацию и приведет к повышению уровня инфляции.

Несмотря на возможные угрозы неконтролируемого роста цен и кризиса невыплат, Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщают о готовности перейти на новую модель рынка электроэнергии, начиная с 1 июля 2019 года.

Что нужно сделать

В связи с указанными противоречиями одни лоббисты (олигархи, которые являются энергетическими монополистами) будут агитировать за такую модель запуска рынка, тогда как другие будут пытаться отсрочить запуск рынка и изменить предложенную модель.

По текущему же сценарию, рынок электроэнергии приведет к росту цен в ближайшие месяцы. Для населения уровень роста цены на электроэнергию может составить от 50% до 250%.

Согласно предложенной модели это будет означать выплату компенсаций за производство тепловой энергии из карманов населения через тарифы "Укрэнерго".

Таким образом, нужен другой вариант запуска рынка электроэнергетики, который должен решить существующие проблемы.

Чтобы минимизировать негативные последствия реформы, особое внимание необходимо уделить следующему:

1. Тарифная инклюзивность не должна происходить исключительно за счет конечных потребителей, а, наоборот, путем регулирования "аппетитов" теплового производства.

2. Необходима минимизация тарифных дисбалансов между атомным и тепловым производствами электроэнергии.

3. Роль антимонопольных и регулирующих государственных органов является важной в ограничении возможностей монополизации рынка и неконтролируемого роста тарифов.

4. Рынок должен быть открытым в обоих направлениях (экспорт и импорт) и должен гарантировать приток дешевой иностранной электроэнергии для создания честной конкуренции.

5. Международное сообщество должно дифференцировать интересы частных компаний и реальные цели реформы рынка электроэнергии.

Необходимо принять социально ответственное решение и создать справедливый рынок со всеми его конкурентными преимуществами. В противном случае, тарифные реформы приведут к негативным последствиям для всего украинского общества, одновременно укрепляя существующую частную монополию на рынке.