Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

СЕРГЕЙ ЕВТУШЕНКО - управляющий партнер инвестиционно-девелоперской компании в области возобновляемых источников энергии UDP Renewables. Об экологических проблемах, влиянии климатических изменений на бизнес, и когда "зеленая энергетика" сможет стать основной в Украине - читайте в нашем интервью.

- Для начала, расскажите какими сейчас проектами занимается ваша компания?

- Наша компания специализируется на производстве электрической энергии из возобновляемых источников, прежде всего из солнца. Планируем запускать генерацию с ветра. То есть - это восстанавливаемые виды потенциала, мы их не исчерпываем, как нефть или газ. Поэтому наш "зеленый" киловатт-час не наносит никакого вреда окружающей среде, и мы очень горды, что в такой этической области ведем свой бизнес. Несмотря на то, что мы коммерческая компания и заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги, мы также заинтересованы и в развитии общества.

- Насколько Украина географически и климатически приспособлена к такого рода проектам?

- Думаю, что каждая страна мира приспособлена к той или иной технологии возобновляемых источников энергии. На 100% перешли страны Карибского бассейна, такие как Пуэрто-Рико, например. Австралия к 2035 году намерена полностью перейти на источники возобновляемой энергии, а к 2020 году - на 50%, несмотря на то, что является огромным импортером сжиженного газа и нефтепродуктов из регионов Арабского залива.

- А если говорить о странах, которые расположены ближе к Украине?

- Страны Евросоюза являются одними из ролевых моделей в мире. И вообще, Европейский Союз играет первые скрипки в экологической политике мира. Например, Шотландия, я думаю, в следующее десятилетие достигнет уже на 100% "зеленого" обеспечения. Если я не ошибаюсь, Евросоюз принял директиву - где до 2030 года примерно на 32-35% достичь по всем 28 странам-членам этого показателя. Но есть страны-передовики, такие как Дания, которые в 2030-х годах планируют полный переход на возобновляемую энергетику.

- Где в этой стратегии находится Украина?

- Украина пока внимательно наблюдает и готовится к рывку, который, я убежден, мы должны скоро осуществить. Могу сказать, что очень горд тем, что Украина в вопросе транспорта приняла современное законодательство и сегодня электромобили у нас хорошо распространены. Мы ввели на 5 лет нулевую ставку налога на добавленную стоимость всех акцизов и поэтому любой электромобиль очень удобно завозить к нам. Украина уже стала большим рынком, чем Россия, Польша и Турция вместе взятые. Конечно, до Германии очень далеко, ведь там более 1 миллиона электрических автомобилей. Но это только начало и уверенный старт.

Но есть такие политики, где я просто не могу найти объяснений, почему мы ничего не делаем. Например, в переработке мусора. 28 лет мы на эту тему говорим и до сих пор еще не ввели законодательство, которое бы стимулировало привлечение государственных и частных инвестиций в этот сектор и помогало бы решить эту проблему. В Украине более 20 000 свалок, огромный процент территории завален легальными и нелегальными свалками.

- В чем же проблема с инициированием подобного проекта в Украине? Нет политической воли? Насколько я помню, была заинтересованность даже в международных партнерах, инвестиционных компаниях, которые были готовы заходить в Украину с подобным проектом.

- Думаю, что правительство и парламент являются выразителями воли общества согласно Конституции. Соответственно, общество пассивное. Оно не требует этих вещей. Оно не понимает, что проблемы со здоровьем, с продолжительностью и качеством жизни, напрямую связаны с вопросом, в частности, утилизации мусора. Очень сильное лобби у компаний, которые ведут бизнес в упаковочной индустрии. Им это не нужно и для них это лишний налог и затраты.

Но это нужно делать. Должна быть и готовность каждого гражданина платить за эту услугу. Понятно, что когда тебе нужно в среднем за год заплатить, как домохозяйству, около 70-100 евро, то для нашей страны - это дорого. Поэтому мы не хотим генерировать новую платежку для каждой семьи. Но в то же время мы где-то на 50-м году жизни начинаем лечить членов семьи от очень неприятных болезней, которых не должно было быть.

- Вообще климатическое просвещение у нас совершенно отсутствует.

- В стране, где искажена система ценообразования и очень часто энергоносители и энергоресурсы или очень дешевые, или дешевле рыночных цен, или субсидируются каким-либо образом - а 2/3 семей на субсидиях - любое повышение цены до рыночной всегда сопровождается огромным политическим диалогом. В такой стране невозможно проводить эффективную кампанию по экологическому сознанию. Люди не чувствуют, для чего это им нужно. В Польше киловатт-час стоит 25 центов, в Украине - 5-6 центов. И польская семья очень мотивирована экономить деньги.

- Но и средний уровень зарплат в этих странах выше.

- Средний уровень зарплат зависит от целого комплекса мероприятий. У них не страшно построить завод. Глубокий уровень переработки продукции. В Украине страшно строить завод, потому что внезапно в реестре Министерства юстиции может произойти так, что это больше не твой завод. Пока мы не решим проблему с верховенством права, в Украине будут вопросы с привлечением инвестиций. Это проблема №1.

- Даже война на Донбассе не первоочередная проблема для Украины?

- Это замедляет, но это наше домашнее задание. Верховенство права не зависит от войны на Донбассе и никогда не зависело. Это базовое фундаментальное понятие. Если нет гарантированного права собственности, не будет этой собственности. Она не будет развиваться и создаваться. Потому что никто не придет в Украину, не построит завод и не захочет его потерять или видеть его неэффективность.

Вообще государство должно выполнять несколько базовых функций: создавать спрос, в частности для реализации многих климатических зеленых инвестиций, и давать гарантии неизменности правил игры, по крайней мере когда эти инвестиции будут возвращены для частных инвесторов. Государство должно обеспечить наказание для всех нарушителей этих правил. И не может быть так, что одни люди покупают автомобили и платят налоги, а другие - привозят автомобили из-за границы, не платят при этом налоги, два года в количестве полумиллиона ездят по улицам, блокируют парламент, когда там хотят навести порядок, и в популистских целях им все время идут на уступки.

- Не говоря уже о выхлопы, которые идут от этих машин, и последствий для экологии.

- Не говоря, что их техническое состояние никто никогда не проверял и я думаю, что большая часть ДТП создается этими водителями, которые просто оставляют на улицах (автомобили). Я это много раз видел - брошенные автомобили, которые попали в аварию и им неинтересно с ними дальше что-либо делать. Я не говорю о том, что у него нет страховки - этот автомобиль никто никогда не проверял. Поэтому государство должно быть справедливым и жестким арбитром, на мой взгляд. Есть закон, он не face recognize, он один для всех. Поэтому, если согласно закону истек срок - суровое наказание и суровые штрафы. Если, согласно закону, существует наказание за экологические нарушения, выбросы, отсутствие оборудования заводов специальными очистными сооружениями - должно быть наказание. И они не должны уклоняться.

Должны быть неотвратимость наказания, стимулирование путем законодательства. Например, государство никогда не даст ни одного контракта компаниям, которые хоть один раз нарушали экологическое законодательство, то есть они больше не участвуют в государственных закупках, не кредитуются в государственных банках. Неужели, это трудно сделать? Думаю, что любая современная группа студентов юридического или экономического факультета, в количестве 10 человек, может предложить правительству за один хакатон через несколько дней - как можно стимулировать, интеллигентно приглашать бизнес быть законопослушным. И это все очень просто через парламент провести.

- Вы затронули тему государственной климатической политики. Каких законодательных инициатив, по вашему мнению и оценке, пока не хватает со стороны нашего государства, чтобы эта сфера больше регулировалась?

- Я уже сказал о мусоропереработке, которая вообще отсутствует. Я бы еще очень хотел видеть, чтобы стимулирующая политика поддерживалась также кредитным плечом. Чтобы те инициативы - которые, как считает государство, должны быть выполнены частным бизнесом - имели доступный ресурс со стороны хотя бы государственных банков. В нашей области такая ситуация. Мы имеем возможность кредитоваться на очень выгодных условиях в государственных банках и развивать свой бизнес в энергетике. Также государство должно активнее просматривать стандарты, ГОСТы, государственные строительные нормы, которые были приняты еще в 1960-70-х годах прошлого века. Они с тех пор никогда не пересматривались. С 1980-х годов и до сих пор у нас самые высокие темпы повышения средней температуры на планете, чем за всю предыдущую историю наблюдения. С 2010 по 2017 годы мы сожгли столько ресурсов, как за предыдущий век. Человечество начинает гораздо больше потреблять, чем возвращает и экономит. И этот маховик раскручивается. Это мне напоминает грузовой поезд, который сорвался с места и просто катится вниз.

- А остановить его возможно?

- Вот об этом сейчас думает все человечество. Об этом говорит ООН, об этом говорят на всех экономических форумах. Я очень рад, что на Киевском международном экономическом форуме (пройдет 8-9 ноября) мы также будем об этом говорить. Нет сейчас большого международного форума, где эта тематика не обсуждается. Наконец к человечеству дошло, что остановить этот процесс пока возможно, но у нас осталось одно-два десятилетия максимум.

Впрочем, много новых отчетов говорят о том, что климатические изменения, к сожалению, идут гораздо быстрее. В этом году впервые начали массово гореть леса в Амазонке, а это легкие планеты, это 20% выбросов в атмосферу, парниковых газов, углерода и др. И он возвращается в атмосферу. Этого никто раньше не видел. Соответственно поднимается температура, гораздо быстрее идет испарение воды, начинаются новые циклоны, штормы, снегопады летом в Соединенных Штатах. Кажется, даже правительство Исландии поставил памятник первому огромном леднике, который погиб. Поэтому это массивный влияние на всех уровнях, который будет касаться безопасности на планете, потому что доступ к воде и продуктов питания будет меняться.

Как это может касаться нас? Украина является аграрной страной. Сегодня на полном серьезе агрохолдинги уже готовятся к смене культур. Скоро мы не сможем выращивать пшеницу, а будем выращивать хлопок.

- Это перспективы какого времени?

- Это будет происходить в следующие пять лет. То есть мой тезис: "Все идет гораздо быстрее, чем мы читали в различных отчетах". Времени на размышления нет. Впервые о климатических перспективы изменений говорили еще сто лет назад, а именно, что использование угля теоретически может повлиять на атмосферу и ученые об этом делали какие-то исследования. Сто лет назад. Но только в 1981 году человечество впервые с полной ответственностью заявил и понятно, что существованию планеты угрожает глобальное потепление. Фактически мы поколением которое это понятно, и мы пожалуй последним поколением, которое сможет еще на это как-то повлиять.

- Ну, как видим, весь мир реагирует сейчас на эту тему. Как Украина занимать более проактивную позицию? Кто у нас имеет задавать эту тематику и следить за тем, чтобы и мы приобщались к этому процессу перемен?

- Это будет одной из тем нашей дискуссии на экономическом форуме в Киеве. Я бы хотел этот вопрос адресовать тем людям, которые этим занимаются на глобальном уровне. Кто должен за это отвечать: бизнес, правительство, общество, общественные организации? Мое мнение, что все понемногу.

Мы должны учить детей еще со школы, какие последствия будет иметь их личное поведение для страны и планеты. Ну, например, не так трудно отказаться от каких-то личных, потребительских желаний и инстинктов.

Бизнес готов. Наша отрасль - хороший тому пример. Было создано законодательство и область привлекла три с половиной миллиарда евро в производство зеленой энергетики. В Украине она растет очень быстрыми темпами. Но важно обеспечивать стабильность законодательства. То есть на сегодняшний день в парламенте уже говорят, что "слишком высокий тариф для зеленой энергетики и давайте мы его задним числом отменим". Сможем ли мы потом говорить о репутации и доверие к правительству, когда кто-то даже из чиновников позволит себе официальный комментарий в таком тоне? Мы об этом не можем говорить.

- Кстати, одна из первых инициатив новой власти - это объединение министерства экологии с министерством энергетики. Как вы оцениваете такое решение? Потому что чиновники наши руководствовались тем, что между этими министерствами есть определенные конфликты интересов. И для того, чтобы избежать этого конфликта интересов - объединить эти направления и вот уже единым фронтом заниматься реформированием отрасли. Целесообразно это решение?

- Я согласен с таким решением. Было много случаев, когда, скажем, в разрешительном цепочке, для того чтобы осуществился тот или иной проект, фигурировали решение обоих министерств или их подчиненных там агентств. Соответственно, одно министерство одобряло положительное решение, а остальное - не принимало. Соответственно, у нас не было сбалансированной политики. То есть ты выдаешь разрешение на разработку недр, но не отдаешь какую-то другую лицензию в другом министерстве. Соответственно, нет смысла в том, что был сделан первый шаг. Поэтому, если эта политика будет собрана в едином органе, мне кажется, с точки зрения бизнеса теоретически это должно стать проще. Вообще современный мир предполагает диалог, компромисс, инклюзивность. Все должны участвовать в разработке. Если по отдельности - так не работает. Поэтому с этой точки зрения мне это решение кажется логичным.

- В этой связи, когда "зеленый энергетика" все-таки станет основным источником энергии в Украине? Особенно это актуально сейчас, до первого января, например, когда у нас есть некоторые проблемы с поставками отопления. И сейчас ведутся переговоры, чтобы снова восстановить поток, например, из России, вместо того чтобы выстраивать направление альтернативной энергетики.

- Понимаете, есть стратегия, а есть тактика. Стратегия - это лидерство. Это кто-то увидел в этом цель, обосновал ее, сделал какую-то огромную аналитическую работу, и пояснил, что "мы в 2050 году должны перейти на 50% на возобновляемые источники, или на 75%, а к 2100 году мы должны перейти на 100%" . Такое решение может озвучить только очень сильный лидер. Но таких решений пока не было в Украине. Есть государственная энергетическая стратегия, которая предполагает, наверное 20% в 2030 году. Это очень медленный темп.

Атомная энергетика - самая у нас с 1980-х годов (новейшие реакторы построены в 80-х годах). Я думаю, первые реакторы будут в 2035-40 году уже выводить из эксплуатации. И чтобы только подготовить инвестиции в атомную электростанцию - это 5 лет. Затем ее выполнять - еще десятилетия. Это очень длинные инерционные процессы, которые надо начинать заранее. Такая страна Европейского Союза как Польша не может себе позволить инвестиции в атомную электростанцию. Такая страна как Турция позволила себе такую инвестицию, но бюджет вырос вдвое, превысив 20 миллиардов долларов. И они позволили эту инвестицию осуществить иностранному инвестору - российскому Росатома. Соответственно, если мы принимаем решение о переоснащении атомной энергетики, давайте сразу подумаем, кто это будет делать.

Я не вижу наследственности в украинских государственных компаниях. И в их палатках, к сожалению, тоже. А по менеджменту - вообще не о чем говорить. Поэтому я считаю, что чисто организационно, технически, украинская экономика не способна профинансировать такой процесс. Максимум - мы Ровенский и Хмельницкий блоки достроим еще, потому что они в основном уже готовы. Но реализовать проект с нуля мы не сможем. Нам надо будет 15 блоков заменить на 4-х электростанциях.

Инвестиции сегодня в атомную энергетику на один порядок превышают инвестиции в зеленую энергетику. И за следующие 5 лет эта ситуация еще больше изменится не в пользу ядерной энергетики. Сегодня инвестиции в атомную энергетику - это 5% в мире от инвестиций в зеленую энергетику. То есть если этого в Украине кто-то еще не понимает - это только потому, что он пользуется еще инерционным мышлением. Мир настолько быстро меняется, что мы даже не успеваем просто подумать, как уже появилась новая технология или новая экономическая реальность. Поэтому я не сомневаюсь, что Украина будет переходить на зеленую энергетику, на зеленый транспорт, на зеленую авиацию, рано или поздно. И это новый технологический уклад. Мы к нему должны готовиться.

- Что нам делать с традиционной генерацией: угольной, газо- мазутной, газовой и т.д.?

- У нас таких теплоэлектростанций также много. Есть шахты, которые за целый год не выдали наверх ни одной тонны угля, но удерживался коллектив целый год. Раньше мы платили столько за содержание этих шахтеров, было дешевле их просто отпустить с работы, и просто платить им зарплату - они не должны были бы заниматься работой. Международная финансовая корпорация, ЕБРР - больше не финансируют проекты в традиционной энергетике. Наше правительство может предложить этом. Потому что других вариантов нет. А может сделать другой план: пригласить частный бизнес, модернизировать отрасль через зеленую энергетику: солнечные, ветровые биомассы, биогаза, водородные технологии, которые сейчас очень быстро в Азии начали развиваться, так же и в Германии. И, таким образом, частный бизнес в течение 20-30 лет решит все сам, и государство выполнит свою функцию.

- В этих реалиях какая стратегия вашей компании на ближайшие 5 лет?

- На следующие 50 лет мы точно в макро- тренде. Зеленая энергетика будет развиваться. Поэтому мы в правильной области. То, что у нас какая-то турбулентность - это тактические вопросы. Она сегодня, через полгода ее нет. Через три года ухудшились условия, через 5 лет они вновь стали экономически обоснованными.

Но макро-тренд таков: вариантов нет - зеленая энергетика победит традиционную, и атомная энергетика станет вчерашним днем тоже. Поэтому зеленая энергетика имеет следующие 50 лет огромную перспективу. Если кто-то говорит, что в 2075 или 2050 году мы переходим на полностью возобновляемые источники, тогда мы еще и законодательство. А пока мы просто понимаем: есть законодательство, нет - рынок расставит все на свои места. Поэтому наша стратегия - продолжить развиваться, не обращать внимание на то шум и конфликт интересов, который есть вокруг нас.

- Напоследок, давайте попробуем посоветовать что-то новой власти, президенту Зеленскому?

- Я думаю, у них нет выхода, как прислушаться к мировому голоса. Они об этом услышат в ООН, от своих коллег. Макрона вообще стал лидером и выразителем интересов Европейского Союза в этом плане. И мы не согласны с политикой США, которая вышла ... Трамп вывел Америку из климатической парижской соглашения в 2017 году. Это страшная ошибка. И Америка не играет в эту игру. То есть она не понимает, что это одна лодка и нет ... как Макрона сказал: "There is no planet B" - нет »планеты Б", и "плана Б" также нет. Поэтому если наша администрация современная и хочет идти в ногу со временем, она должна прислушиваться к таким трендов, изучать их, создавать соответствующую инфраструктуру, и в частности в правительстве, приглашать к сотрудничеству гражданское общество. А если они хотят пригласить бизнес, пусть создают стимулирующее законодательство, и бизнес сам понемногу заработает. Лишь бы, скажем так, его очень опекали, не слишком регулировали - потому что чем больше регулируют бизнес, тем слабее он растет.

Украинские интернет-сектор - его очень сильно регулировали, и он стал вообще второй отраслью в экономике Украины за 20 лет. Украинские айтишники сегодня стоят уже дороже, чем польские. Работают гораздо лучше индусов. Поскольку наша компания реализует еще один огромный проект, даже флагманский - технологическую платформу в Украине, самую большую в Европе и в Украине, инновационный парк "Unit City". И мы очень верим в эту экономику будущего. Мы верим в то, что это будут новые драйверы экономики Украины. Не уголь, не стали, а не зерна, сырье с низкой степенью переработки, а современные технологии и интеллект людей. То есть это то, что будет двигать нас вперед.

Наш новый "CEO", который появился на "Unit City" - американец, который говорит о планах выхода на международные рынки. "Unit City" должен стать частью всемирной сети технологического развития. Но это вообще о мировой инфраструктуру технологического развития. Сегодня весь мир конкурирует за таланты. В Украине много талантов, у которых нет опыта, проектов, хорошего образования. Поэтому наши программисты работают в Долине, в Европе. Мы не продуктовых компаний - но это вопрос нескольких лет времени. Со временем должна появиться десяток таких компаний и украинский технологическая отрасль станет номер один в экономике.