Финансовое здоровье банков Украины: паника хуже, чем кризис

Банковская система Украины в минувшем году продемонстрировала завидную устойчивость, о чем свидетельствует рейтинг финансового здоровья банков, составленный Международным центром перспективных исследований (МЦПИ). Это особенно важно в контексте возможной глобальной рецессии вследствие пандемии коронавируса и "нефтяной" войны, затеянной руководством России. "Апостроф" выяснял, готов ли отечественный банковский сектор к кризису, и есть ли риски для его устойчивости.

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) при поддержке экспертов Независимой ассоциации банков Украины составил рейтинг финансового здоровья украинских банков. Презентация рейтинга состоялась 11 марта.

В ходе исследования оценивалось "здоровье" банковской системы страны на протяжении 2019 года.

Уникальный рейтинг

Рейтинг рассчитывался как сумма субиндексов надежности и эффективности. Первый субиндекс обобщает группу критериев, которые оценивают степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности. Второй субиндекс отражает критерии, которые оценивают способность банка генерировать прибыль и эффективность использования его активов.

По словам эксперта МЦПИ Егора Кияна, уникальность рейтинга состоит в том, что он учитывает, как показатель эффективности, так и надежности банка. "В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности как для собственных акционеров, так и для его клиентов", - сказал он в ходе презентации.

Оценивались банки с активами более 2 миллиардов гривен, а также отдельно крупные банки с активами более 50 миллиардов гривен. В рейтинг не вошли финучреждения с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк").

Первая десятка рейтинга всех банков с активами более 2 миллиардов гривен выглядит так:

Ниже рейтинг банков с активами более 50 миллиардов гривен:

Лидеры и аутсайдеры

Исследование показало, в частности, что из 40 банков с активами более 2 миллиардов гривен, 37 - постоянно на протяжении 2019 года присутствовали в рейтинге.

При этом в ТОП-10 рейтинга постоянно находились семь банков: АТ "Ідея Банк", АТ "СІТІБАНК", АТ "А - БАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль" и АТ "ОТП БАНК".

В середине года наблюдалось снижение среднего значения индекса эффективности, но сейчас он демонстрирует тенденцию к восстановлению.

Рейтинг выявил, что небольшие банки показывают хорошие результаты в плане соблюдения нормативов. При этом крупные банки чаще демонстрируют значительную эффективность использования своих активов. В целом, большие банки показывают несколько лучшие показатели финансового здоровья.

При этом существует большой разрыв между наиболее и наименее здоровыми банками (почти в 11 раз).

В частности, есть значительный разрыв между шестым, седьмым и восьмым местами в рейтинге банков с активами более 50 миллиардов гривен:

В сравнении с результатами на начало 2019 года, наиболее позитивную динамику улучшения показателя финансового здоровья продемонстрировали: АТ "Укрексимбанк" (+21 позиция), АТ "БАНК ФОРВАРД" (+20 позиций), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (+14 позиций), АТ "КБ "ГЛОБУС" (+13 позиций), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (+8 позиций), АТ "УКРСИББАНК" (+6 позиций) и АТ "ПУМБ" (+5 позиций).

Но некоторые банки ухудшили показатели: АТ "БАНК АЛЬЯНС" (-15 позиций), АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (-14 позиций), АТ "КРЕДОБАНК" (-9 позиций).

Подробнее с рейтингом, его результатами, методикой и анализом его результатов можно ознакомиться здесь:

В ожидании кризиса

В целом, 2019 год был довольно успешным для банковской системы, заявил Егор Киян. "Это подтверждается тем, что на протяжении прошедшего года ни один банк не был признан неплатежеспособным. Кроме того, крепкая гривна и высокие процентные ставки гарантировали высокую доходность банковскому сектору", - пояснил он.

А вот 2020 год может принести неожиданности. "В частности, перспективы возможного мирового кризиса могут привести к валютному шоку и неплатежеспособности заемщиков, что отразится на результатах деятельности банковского сектора. Кроме того, учитывая давление со стороны заинтересованных лиц на Национальный банк Украины (НБУ), которому он пока еще удачно противостоит, картина банковского рейтинга может радикально измениться", - отметил Киян.

По словам эксперта, сегодня есть определенная заинтересованность некоторых стейкхолдеров, в том числе и в правительстве, в том, чтобы гривна была слабой. "Это - возможность быстро наполнить бюджет, а для экспортеров – получить конкурентные преимущества. Но, паника может оказаться серьезнее, чем сам кризис, и именно это может расшатать курс гривны. Также государство в этом году нужно будет возвращать рекордные объемы долгов, и сильная гривна позволила бы легче пройти этот процесс. Что касается банков, то нужно отметить, что от курса гривны зависит прохождение ими стресс-тестов: если доллар будет по 40 гривен, то стресс-тесты банковская система будет проходить гораздо сложнее", - заявил Егор Киян.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, в свою очередь, отметила, что в условиях разворачивающегося кризиса может существенно снизиться спрос на товары, которые являются традиционным экспортом нашей страны – сталь, железная руда, аграрная продукция. "Это также будет отражаться на банковской системе. Сейчас она готова к вызовам. Но, если курс будет отклоняться на 10-15%, практически все банки будут нуждаться в дополнительном капитале", - сказала она, отвечая на вопрос "Апострофа".

А это значит, что НБУ, несмотря на возможную критику, должен будет приложить максимум усилий для сдерживания ослабления гривны, падению которой будут также "помогать" заинтересованные стейхолдеры. Ведь от этого напрямую будет зависеть устойчивость банковской системы страны, да и экономики в целом.