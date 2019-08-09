Вода по часам: лишат ли украинцев водоснабжения

Компании, поставляющие воду в дома украинцев, водоканалы, предупреждают, что уже в августе могут существенно ограничить водоснабжение. Связано это с тем, что они не в состоянии оплачивать электроэнергию по завышенным, по их мнению, тарифам. "Апостроф" разбирался, переведут ли водоснабжение на "почасовку", и повысят ли украинцам тарифы на воду.

Украинские водоканалы грозят ограничить водоснабжение населению. Причина в том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подняла тариф на электроэнергию для этих компаний, а стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению, которые предоставляют водоканалы, оставила без изменений. В ассоциации "Укрводоканалэкология" заявили, что тариф на электроэнергию увеличили с 6 до 37 копеек за 1 кВт, то есть почти на 600%, в связи с чем, только в июле водоканалы понесли убытки в размере около 200 миллионов гривен.

"Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет решена путем законодательной корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины", – заявила вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий. По ее словам, решить эту проблему можно, либо снизив тариф на электроэнергию для водоканалов, либо увеличив тариф на водоснабжение на 20%.

Проблема, которая никому не нужна

Однако, насколько претензии водоканалов обоснованы? Не является ли их демарш банальным выкручиванием рук? Ведь не секрет, что в нашей стране (да и, вероятно, не только в нашей) к подобным угрозам нередко прибегают для того, чтобы, как минимум, привлечь к себе внимание, а, как максимум, для того, чтобы добиться для себя преференций.

Но проблема действительно существует, заявили опрошенные "Апострофом" эксперты.

"Многие водоканалы - хронические неплательщики. На конец 2018 года они задолжали около 6 миллиардов гривен за поставленную электроэнергию", - сказал изданию старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

По словам директора спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, о проблемах с долгами за электроэнергию знали давно, но ее никто не захотел решать, потому что она сложная. "Этот вопрос можно было бы решить, если бы Верховная Рада приняла закон об урегулировании задолженности на рынке электроэнергии", - сказал он "Апострофу".

Геннадий Рябцев:"О проблемах с долгами за электроэнергию знали давно" Фото: pixabay.com

Также, по словам эксперта, все знали, что с введением в Украине рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года тарифы на электричество могут вырасти. И, если для населения правительство ввело верхнюю планку на цены - через Положение о социальных обязательствах (ПСО), которые возложены на госпредприятие "Гарантированный покупатель", то для коммерческих потребителей никаких ограничений нет. И это тоже все прекрасно знали, подчеркивает Геннадий Рябцев.

Время перемен

Очевидно, что для полной либерализации рынка электроэнергии нужен переходный период, но сейчас Украина оказалась, по сути, в двойном переходном периоде. Один - это, собственно, то время, которое необходимо для урегулирования всех накопившихся в этой сфере проблем, второй - вынужденное междувластие, так как новая Верховная Рада и новый Кабинет министров еще не работают, а старые - уже не работают (Рада официально - на каникулах, а премьер-министр Владимир Гройсман - в отпуске, в связи с чем заседания правительства не проводятся уже вторую неделю).

И каким в связи с этим всем может быть выход? Ограничение водоснабжения до нескольких часов в сутки, как предупреждают водоканалы? Или же повышение тарифов на водообеспечение и водоотведение?

Геннадий Рябцев не исключает, что в некоторых городах воду, действительно, начнут подавать по часам: "Они (водоканалы) ведь монополисты, и могут делать, все, что захотят".

Что касается повышения цен на водоснабжение, то, как отметил Денис Саква, это тоже вполне возможная опция, потому что многие водоканалы работают в убыток, и, как было отмечено выше, накопили большие долги по электроэнергии.

"Кондуктор понимает"

Но повышение тарифов на воду - последнее, что нужно новой власти. Ведь до конца не решены вопросы с тарифами на электроэнергию, зимой может подорожать газ на внешних рынках, также не все ясно с поставками нефтепродуктов в связи с ограничениями импорта из России, а потому получить на ровном месте еще одну потенциальную точку напряженности явно будет лишним.

За разъяснениями "Апостроф" обратился к представителю президента Украины в Кабинете министров Андрею Герусу, в свое время работавшему в НКРЭКУ. "Электроэнергия действительно подорожала в июле, и я за то, чтобы ее снизить теперь", - заявил Герус. По поводу конкретных шагов в решении этого вопроса, он порекомендовал обратиться в НКРЭКУ и в пока еще действующее правительство.

Андрей Герус: "Электроэнергия действительно подорожала в июле, и я за то, чтобы ее снизить" Фото: UNIAN

Но, если водоканалы выполнят свое "обещание" и все же начнут ограничивать водоснабжение с 20 августа, недовольство граждан падет не на "папередников", а уже на нынешнюю власть, несмотря на то, что пока, пусть и по объективным причинам, она не имеет всех рычагов той самой власти.

Уже после разговора с "Апострофом" Андрей Герус дал брифинг, на котором сперва обвинил в бездействии нынешние парламент и правительство, напомнив, что президент и его команда были против введения рынка электроэнергии с 1 июля, а затем предложил пути решения сложившейся проблемы. "Переложить рост цен на конечного потребителя - это неправильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы, и идет общение с регулятором (НКРЭКУ, – "Апостроф") и с Министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения, чтобы произошло понижение цен на электроэнергию на 10% от текущего уровня. Я думаю, что через несколько недель будет проект решения, как эту ситуацию можно дальше исправлять", - пояснил Герус.

Давайте договоримся

Ассоциация "Укрводоканалэкология" также несколько смягчила риторику. "Наша задача - в том, чтобы провести анализ рынка электроэнергии и показать, что ситуация для водопоставляющих компаний критическая. Также мы должны довести до национального регулятора эту информацию, чтобы он решил вопрос несоответствия тарифов", - заявил директор ассоциации Александр Шкинь.

В свою очередь, уже упомянутая вице-президент "Укрводоканалэкологии" Ольга Бабий подчеркнула, что повышение тарифов на воду для населения не является самоцелью. "Мы просим, чтобы нас постановлением Кабинета министров включили в ПСО, так как более 80% воды, которую мы поставляем, потребляет именно население", - заявила она.

Пока непонятно, будет ли принято соответствующее решение Кабмина и, если будет, чья подпись окажется под таким постановлением, - вышедшего из отпуска Владимира Гройсмана или уже того, кто сменит его на посту главы правительства. Но с определенной долей осторожности и оптимизма можно утверждать, что проблема будет решаться, и украинцы не останутся без воды в августовскую жару.