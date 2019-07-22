Как глава ГФС зарабатывает на фиктивном НДС

Аналитик Института мониторинга рынка инфраструктуры Валерий Щербина о фискальной службе в Украине и возможных коррупционных схемам киевского отделения.

В конце 2018 года, постановлением Кабинета министров Украины, правительство реорганизовало Государственную фискальную службу, путем разделения ее на две службы: налоговую и таможенную. Данные государственные органы являются правопреемниками Государственной фискальной службы в соответствующих сферах деятельности.

Согласно результатам конкурсов проведенных Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы вышеуказанные должности заняли Максим Нефедов и Сергей Верланов, возглавив таможенную и налоговую службы соответственно. Практическими вопросами распределения двух служб должен был заниматься начальник Одесской таможни Александр Власов, который возглавлял созданную правительством Комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы. Однако, уже 17 июля, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Власов написал заявление об увольнении.

"Как вы знаете, Власов написал заявление об увольнении. С понедельника это увольнение будет реализовано - решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Такие действия Власова во многом были вызваны личной критикой президента Украины Владимира Зеленского в его адрес. Напомним, ранее президент Украины призвал уволить глав таможен четырех западных областей Украины и подписал указ по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, а после получения неудовлетворительного результата, призвал Власова написать заявление об увольнении.

Несомненно составляющей реорганизации и распределения ГФС станет обновления кадров не только в таможенной, но и в налоговой службе. Если в деле с таможенной службой, критике и освобождению подверглись главы четырех западных областей Украины, граничащих с Европейским союзом и несущих наибольшие коррупционные риски, в деле налоговой особое внимание, в первую очередь, приковано к главам крупнейших городов, где находятся крупнейшие налогоплательщики. В частности это касается и Киева, ведь именно здесь, в качественной степени находятся крупнейшие налогоплательщики в Украине, а в количественной - зарегистрировано наибольшее количество юридических лиц. Поэтому интересно будет подробно познакомиться с тем, что известно о руководителе столичной ГФС.

Фискал-путешествинница

Начальник Главного управления ГФС Украины в Киеве Людмила Демченко занимает эту должность с 2015 года. В открытых источниках имеется противоречивая информация о ней. Так, с одной стороны Людмила Дмитриевна комментирует практические вопросы работы службы на профильных порталах ГФС и была желанным гостем программ финансовой тематики на телевидении. С другой стороны, поисковые ресурсы выдают слишком много негативной информации о ней.

Так, в конце 2017 года, по словам народного депутата Украины Сергея Лещенко, Людмила Демченко фигурировала в конфликте Генерального прокурора Юрия Луценко и тогдашнего министра финансов Украины, а ныне секретаря СНБО, Александра Данилюка.

"Природа проблем министра финансов - из-за конфликта с окружением Порошенко, а именно - главой налоговой инспекции Киева Людмилой Демченко. На следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет миллиард гривен в месяц, против него началась новая серия атак - на этот раз из-за якобы "неуплаченных налогов", - писал Лещенко в своем блоге на УП.

Проблема возврата НДС - постоянно актуальная проблема украинского бизнес-климата.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко, компании часто сталкиваются с проблемой финансирования своей операционной деятельности, включая выплату заработной платы рабочим.

"Так, для некоторых потери составляют десятки миллионов гривен. "Блокировка налоговых накладных, задержки выплат НДС и одновременно коррупционные схемы по возврату НДС по фиктивным сделкам, - темы, которые, к сожалению, неотъемлемо сопровождают ГФС из года в год", - считает Деревянко.

Что же, возвращаясь к госпоже Демченко и рынку возвращения фиктивного НДС в Киеве, озвученного Сергеем Лещенко, то в ее декларации о доходах, на первый взгляд, отсутствуют какие-либо намеки на возможные факты незаконного обогащения, с ее стороны. Демченко обладает только своей заработной платой и на удивление не имеет никаких, даже минимальных активов в наличной форме. Зато основным "кормильцем" семьи является ее муж - Демченко Борис Иванович, обладающий значительными наличными средствами и получает немалый доход от бизнеса.

По моему мнению, именно в достатке мужа кроется ответ на вопрос добродетели Демченко. Мужчина руководительницы киевского ГФС Борис Демченко, обладает рядом компаний за рубежом, которые не имеют представительства в Украине, однако в Украине действуют с созвучными названиями.

Действительно, согласно данным декларации о доходах, Борис Демченко владеет акциями польской компании Rentakran Sp.z.O.O. Согласно информации польского реестра юридических лиц, эта компания занимается арендой и лизингом техники и строительной техники.

Однако, в Украине, в частности в Киеве, главным управлением ГФС, по данным информационно-аналитической системы YouControl зарегистрировано целых семь компаний с созвучным названием и видами деятельности, которые в совокупности объединены в группу компаний "Рентакран". На официальном сайте "Рентакран" в разделе услуги, предлагается аренда ценной и импортной техники для строительства - башенных кранов и прочего.

Схема связей группы компаний "Рентакран" в Украине



Наличие компаний с одинаковым названием и похожими видами деятельности, несмотря на отсутствие прямой связи руководителей и учредителей, не может быть совпадением - слишком уникально название. Скорее всего, можно предположить наличие нехитрой схемы уклонения от уплаты налогов и незаконного возврата НДС.

Схема компенсации фиктивного НДС семьей Демченко

Сравнив и проанализировав вышеуказанные факты, следует схема, по которой группа компаний "Рентакран" для оптимизации налоговых расходов заключает договоры аренды или покупки техники с польской компанией Rentakran. Борис Демченко, как бенефициар этой компании получает "прибыль", что является вполне легальным в Украине и который можно вложить в недвижимость, указанную в декларации Людмилы Демченко. В то же время, Государственная фискальная служба, может компенсировать группе компаний "Рентакран", налог на добавленную стоимость, тем самым сделав схему сверх-прибыльной и выгодной.

В случае доказательства вышеуказанных данных, перспективы задержания Людмилы Демченко на должности руководителя Главного управления ГФС в г. Киеве кажутся призрачными, ведь обновления кадров равнозначно идентификатором реформ, наряду с законодательными изменениями.