В Киеве выступит певица Lera Lynn - звезда сериала "Настоящий детектив"

Впервые в Украине выступит автор и исполнительница саундтреков 2 сезона сериала "Настоящий детектив" - американская певица Lera Lynn. Концерт состоится 14 ноября в киевском клубе Caribbean Club.

Помните сцену, когда герои Фрэнк и Рэй выпивают в темном и пустом баре под пение хрупкой и меланхолической девушки с гитарой? Это Lera Lynn и ее музыка, которая, по словам критиков, чрезвычайно удачно добавила драматизма и атмосферности сюжету проекта.

Несмотря на внимание к ее лирике, певица также покоряет критиков диапазоном своего вокала. Журнал Rolling Stone назвал ее голос "чрезвычайно проницательным". Lera Lynn - это сотни шоу по всему миру, сочетание стилей от кантри и блюза до инди-рока, сотрудничество с легендами T Bone Burnett, Rosanne Cash и целый альбом дуэтов Plays Well With Others с известными американскими фолк-музыкантами, такими как JD McPherson и John Paul White.

Все, что так нужно осенью - атмосферные баллады под аккомпанемент гитары, сильный женский вокал, камерная атмосфера - 14 ноября в клубе Caribbean Club.

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