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Названы 12 лучших песен о любви 2019 года: вот они

Именитый журнал составил свой рейтинг душевных треков

четверг, 26 сентября 2019, 13:18
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Любовь сказочная, любовь неразделенная, любовь первая и любовь на всю жизнь - все это популярная тема множества известных песен. Но и об этом чувстве можно писать и песть круче других. Американский журнал Esquire составил свой список лучших композиций о любви, которые вышли в 2019 году.

В списке из 12 песен авторы рейтинга вспомнили трек Cellophane певицы FKA twigs - клип для него снимали в Киеве. Удостоили вниманием трек Cuz I Love You певицы Lizzo из ее одноименной пластинки, а также Married in a Gold Rush группы Vampire Weekend. В общем, вот они - лучшие песни о любви:

Just You and I (Tom Walker)

The Bones (Maren Morris)

Cuz I Love You (Lizzo)

Mine Right Now (Sigrid)

Heaven (Khalid)

Young and in Love (Ingrid Michaelson)

Married in a Gold Rush (Vampire Weekend)

Smoke.Netflix.Chill. (Tank and the Bangas)

Put the Hurt on Me (Midland)

Cellophane (FKA twigs)

If I Can’t Have You (Shawn Mendes)

Burning (Maggie Rogers)

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