RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Маникюр на короткие ногти: 15 свежих идей дизайна на август

Дизайн маникюра на короткие ногти может быть разнообразным и интересным

четверг, 8 августа 2019, 19:34
читати статтю українською

Маникюр на короткие ногти - один из самых популярных запросов сегодня. И это не удивительно, ведь сейчас в моде естественность и натуральность, а что может быть натуральней в маникюре, чем короткая ногтевая пластина.

Стильный маникюр на короткие ногти - универсальное решение и подойдет для любого случая. Нейл-стилисты советуют летом 2019 не бояться экспериментов, и выбирать для дизайна ногтей сочные оттенки. The Lime собрал для вас самые свежие идеи маникюра на короткие ногти.

Маникюр на короткие ногти можно создавать в разных вариациях. Это и нежный дизайн в пастельных тонах, и маникюр в кислотных оттенках, и других красочных решениях. Также не стоит забывать и о французком маникюре, который в этом сезоне снова в строю модных трендов. Современный френч можно сделать не только из привычных оттенков, а и разнообразить его яркими лаками.

Мастера ногтевого дизайна также предлагают в маникюре 2019 разнообразные рисунки - от абстракции до геометрических фигурок. Разнообразить маникюр можно, добавив украшений в виде страз или фольги.

  • The Lime также предлагает посмотреть, какой маникюр делают украинские и зарубежные знаменитости, и возможно, подобрать что-то себе.
  • А также советует пройти тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

10 свежих идей маникюра: подглядываем за ногтями Насти Каменских, Нади Дорофеевой и не только

Какой маникюр делают певицы Настя Каменских, Надя Дорофеева, теледивы Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Некогда популярный маникюр снова в тренде: 10 свежих идей для этого лета

Французский маникюр продолжает уверенно держать свои позиции среди модниц и снова актуален в 2019 году.

Королева Елизавета годами не изменяет любимой косметике, и ее цены вас удивят

Какой косметикой пользуется королева Елизавета 2

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: