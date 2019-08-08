Маникюр на короткие ногти: 15 свежих идей дизайна на август

Маникюр на короткие ногти - один из самых популярных запросов сегодня. И это не удивительно, ведь сейчас в моде естественность и натуральность, а что может быть натуральней в маникюре, чем короткая ногтевая пластина.

Стильный маникюр на короткие ногти - универсальное решение и подойдет для любого случая. Нейл-стилисты советуют летом 2019 не бояться экспериментов, и выбирать для дизайна ногтей сочные оттенки. The Lime собрал для вас самые свежие идеи маникюра на короткие ногти.

Маникюр на короткие ногти можно создавать в разных вариациях. Это и нежный дизайн в пастельных тонах, и маникюр в кислотных оттенках, и других красочных решениях. Также не стоит забывать и о французком маникюре, который в этом сезоне снова в строю модных трендов. Современный френч можно сделать не только из привычных оттенков, а и разнообразить его яркими лаками.

Мастера ногтевого дизайна также предлагают в маникюре 2019 разнообразные рисунки - от абстракции до геометрических фигурок. Разнообразить маникюр можно, добавив украшений в виде страз или фольги.

The Lime также предлагает посмотреть, какой маникюр делают украинские и зарубежные знаменитости, и возможно, подобрать что-то себе.

А также советует пройти тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

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