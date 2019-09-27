Модные тренды осени: 20 идей стильного маникюра на октябрь

Каждой девушке хочется быть красоткой и привлекать взгляды. Иногда для этого достаточно обратить внимание на детали. Например, на свой маникюр.

В этом сезоне в моде остаются блестящие узоры, принты, камни и нейл-арт. Одним из хитов октября будут блестки глубоких тонов. Также стоит обратить внимание на давний тренд, не теряющий своей актуальности - ногти разных цветов, подходящих друг другу по тону или узорам.

Листочки, цветы и прочие растительные орнаменты тоже остаются в моде. Как и простые варианты маникюра с однотонным лаком. Хорошей идеей будет дополнить свой дизайн аккуратными камушками.

Отдельного внимания заслуживают надписи. Этой осенью маникюр с кусочками текста, отдельными словами или фразами - настоящая звезда. Если вы хотите выразить свое настроение в дизайне ногтей, вам идеально подойдет такой вариант.

Также не стоит забывать о геометрии. Нюдовый лак в сочетании с контрастными узорами из треугольников, квадратов и простых линий подчеркнет любой образ.

Ранее The Lime рассказал о нестандартных для сезона осень 2019 оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.

А также собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.

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