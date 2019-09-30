12 плохих идей маникюра для коротких ногтей: какой дизайн уже не в моде

Многим девушкам нравятся длинные ногти. Но что делать тем, кому такой маникюр не идет? Или тем, у кого от природы ногти ломкие и потому их сложно отрастить? В этом материале мы решили рассказать, каких ошибок стоит избегать обладательницам коротких ногтей.

Во-первых, важно помнить, что на коротких ногтях всегда сильнее заметны все неровности. Поэтому обязательно нужно обращать внимание на аккуратность формы. Также на коротком маникюре может плохо смотреться классический френч, особенно в том случае, если ногти слишком квадратной формы.

Яркие принты и рисунки тоже не всегда подходят коротким ногтям. К тому же, подобный арт давно устарел и вышел из моды.

Стоит быть осторожными с блестками, камнями и другими аппликациями. Короткие ногти могут выглядеть слишком массивно и грубо с такими украшениями.

На коротком маникюре сильнее видны неровности лака. Поэтому его всегда нужно наносить в несколько слоев. Но самое главное - помнить об ухоженности. Ведь худший маникюр для любой длины ногтей - неаккуратный.

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