Как покрасить волосы в новом году: 5 модных трендов 2020

Хотите выглядеть максимально стильно и трендово в 2020 году? Наши эксперты уже выяснили, какие оттенки и виды окрашивания волос будут самыми модными. И в этом материале мы готовы поделиться с вами пятеркой наиболее ярких и красивых вариантов, среди которых каждая сможет найти что-то на свой вкус.

В 2020 году снова будут актуальны окрашивания балаяж и омбре. Это техника, в которой осветляется только небольшая часть волос, отдельные мелкие пряди или кончики. Таким образом создается эффект выгоревшего натурального цвета, как бывает летом у моря.

В тренде остается стильный холодный блонд. Но важно понимать, что добиться его могут далеко не все. Такое окрашивание могут себе позволить только обладательницы достаточно крепких здоровых волос. Если вы долго краситесь в темный цвет, вряд ли у вас получится добиться такого эффекта, ведь для платинового тона необходимо очень сильно осветлить базу.

Одним из главных трендов года будет натуральность. Поэтому смело возвращайтесь к своему естественному цвету волос. Если он кажется вам тусклым, его можно немного подкорректировать тонирующей краской без аммиака.

Актуальными также будут пастельные оттенки, особенно у молодежи. Такие тона могут оживить любой образ, придать свежести, дерзости и оригинальности. Не стоит думать, что цветные волосы могут носить только подростки. Если грамотно подобрать цвет, он будет хорошо смотреться в любом возрасте.

Главный и самый яркий хит года - радужное окрашивание. Конечно, это вариант прически только для достаточно смелых модников. Но смотрится такое окрашивание просто потрясающе, если оно грамотно выполнено. К тому же, считается, что яркий внешний вид придает уверенности в себе. Поэтому не стоит бояться выглядеть необычно.

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