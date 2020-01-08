Фен, расческа и 60 секунд времени: 3 простых и стильных укладки волос на каждый день

Совсем не обязательно идти в салон, чтобы иметь идеальную укладку. Существуют простые способы создания красивых причесок, с которыми справится любая девушка. Интересно также и то, что для красивой укладки вам понадобятся только расческа, фен и резинки для волос.

Вариант номер один - прямые и объемные волосы. Для создания такой укладки вам понадобится обычный фен, круглая расческа и пенка для укладки.

Сразу после мытья головы нанесите немного пенки на волосы, затем расчешите их. Берите по одной пряди и аккуратно вытягивайте волосы, одновременно просушивая их. Также стоит немного приподнимать волосы у корней при помощи расчески, чтобы создать эффект элегантного объема.

Следующий вариант - легкие волны. Как и в предыдущем варианте, вам понадобятся фен, круглая расческа и пенка. Нанесите пенку, затем каждую прядь волос аккуратно наматывайте на расческу и просушивайте.

Чтобы локоны были аккуратными, следует снимать их с расчески, раскручивая. А не прочесывать или тянуть. Для того, чтобы такая прическа держалась дольше, ее можно немного сбрызнуть лаком для волос.

Третий и самый простой вариант красивой укладки - косички. Такую прическу можно делать как на мокрые, так и на сухие волосы.

Немного смочите ваши волосы обычной водой (если вы только что помыли голову, подождите минут 30). Заплетите любые косички на ваш вкус. Можно делать как тонкие, так и более толстые. Толщина и количество косичек повлияют на то, какими будут волны - более мелкими и пышными, или же мягкими и нежными.

Когда косички будут готовы, нанесите на них немного пенки для волос. И хорошенько просушите феном. Затем косичкам нужно дать полностью остыть, снять резинки, и аккуратно прочесать волны пальцами или расческой с редкими зубцами. Щетку для этого использовать не рекомендуется, так как ваша укладка может стать слишком пушистой и потерять текстуру.

загрузка...

Читайте также, как восстановить кожу лица после недели праздников. Мы собрали 4 простых совета косметолога, чтобы ваша кожа выглядела здоровой и сияющей.

Ранее The Lime рассказал, как компенсировать последствия новогоднего стола. Чтобы вам было проще избавиться от лишних сантиметров, которые появились после праздничных угощений, мы собрали простые и эффективные упражнения для похудения в домашних условиях.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.