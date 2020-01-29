Пожалуй, стоит отказаться: 10 примеров неудачного маникюра для Дня влюбленных

Совсем скоро наступит февраль, а с ним придет и День святого Валентина. Если вы хотите сделать себе особенный маникюр к этому празднику, рекомендуем вам сначала ознакомиться с вариантами дизайна ногтей, которые или давно устарели, или просто выглядят нелепо и не эстетично.

Начнем со слишком большого количества блестящих элементов. Килограммы блесток и камушков могут привлекательно сверкать, но это все равно не повод делать подобный маникюр. Во всем стоит чувствовать меру. Если вы хотите украсить ногти чем-то блестящим, сделайте акцент на небольшом количестве деталей.

Туда же можно отнести обилие объемных украшений. Когда пальцы становятся похожи на творение скульптура-аматора - это недобрый признак. Конечно, эффектный и аккуратный дизайн с различными элементами декора смотрится интересно. Но только в том случае, когда он остается стильным и не "базарным".

Также стоит обратить внимание на слишком "приторный" дизайн. Розовые сердечки с блесками и розовым лаком скорее напоминают торт, чем маникюр. Такой дизайн хорошо смотрится на руках девчонок-подростков. Но взрослой женщине модные эксперты рекомендуют выбирать идеи маникюра, которые не превращают обладательницу в куклу Барби.

Давно вышли из моды ногти странной формы и длины. Например, слишком длинные, острые, очень квадратные и широкие. Когда-то подобные варианты действительно были в тренде. Но продержались они недолго, а к 2020 году и вовсе утратили все остатки своей актуальности.

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Не стоит делать неаккуратный и грубый нейл-арт. Если вы хотите видеть на своих ноготках рисунки, но не можете самостоятельно сделать их красиво, лучше отдать предпочтение однотонному покрытию. Любой, даже самый простой, дизайн ногтей всегда смотрится лучше, чем плохо сделанная картинка.

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