Впереди тяжелые времена: Ада Роговцева обратилась к украинским военным

Впереди украинских военных ждут тяжелые времена - вернувшись к мирной жизни, им предстоит научиться прощать тех, кто не знает, через что им довелось пройти. Об этом в своем обращении к военным упомянула актриса театра и кино Ада Роговцева, поздравившая защитников Украины с грядущим профессиональным праздником.

"У вас еще впереди тяжелые времена, когда надо вернуться домой и иметь мудрость в том, чтобы прощать тех, кто не знает, что вы видели, через что вы прошли, какой это ужас, грязь, кровь, - война. Вы это знаете, поэтому будьте к нам снисходительны, ведь очень многие из нас даже не задумываются над тем, как вы сражаетесь, спасаете друг друга, защищаете нашу родину", - отметила она.

В своем поздравлении актриса также подчеркнула, что все украинцы должны быть сегодня защитниками своей страны: "В Украине мы все должны быть защитниками нашей Родины. С 2014-го года езжу с коллегами к нашим военным, и где бы мы ни были, где бы ни выступали - это очень нужно. Людям необходимо тепло, услышать доброе слово, чтобы их обняли, посмотрели внимательно в глаза. Они должны почувствовать, что за них молятся. Это основная наша работа, и я благодарна судьбе, что мне Господь дал силы, жить, видеть, чувствовать, любить. Я вас всех очень люблю!"

Сегодня актриса снимается в телесериале "Сага" канала "Украина", с площадки которого и передала поздравления украинским военным. Напомним, День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник приходится на понедельник.

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