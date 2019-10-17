В России решили пожаловаться на правила украинского отбора на Евровидение - не получилось

Российские СМИ никак не могут смириться с новым правилом украинского отборочного этапа на песенный конкурс Евровидение-2020. После казуса с певицей Maruv в перечень условий для претендентов добавили пункт, согласно которому артист не может принять участие в Нацотборе, если с 2014 года он гастролировал или планирует гастроли на территории страны-агрессора.

Судя по всему, с этим вопросом журналисты обратились к Европейскому вещательному союзу - первым организаторам международного конкурса. Условие показалось им "дискриминационным", но в ЕВС развели руками. Как выяснил ТАСС, организаторы Евровидения в каждой стране сами отвечают за отбор на конкурс. ЕВС контролирует лишь два главных правила.

"На вопрос о том, не является ли это это правило дискриминационным, пресс-служба ЕВС ответила: "Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе Евровидение", - отметили в издании.

Напомним, прием анкет в Украине стартовал 16 октября и продлится до 25 декабря включительно. Сам отборочный тур пройдет традиционно в три этапа: телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидении-2020 (22 февраля).

Ранее Сергей Притула отшутился в соцсети о старте отборочного этапа. Похоже, ведущий продолжит острить в своей манере.

Евровидения-2020 состоится лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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