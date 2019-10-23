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В Киеве состоится суд над мужчиной, избившим шоумена Dzidzio

Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет

среда, 23 октября 2019, 14:50
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В конце декабря в Киеве состоится суд над мужчиной, который в декабре прошлого года напал в центре столицы на певца и шоумена Dzidzio (Михаила Хому).

Как сообщается на странице прокуратуры города Киева в Facebook, там направили в суд акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в нанесении телесных повреждений артисту Dzidzio из хулиганских побуждений". Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

"28.12.2018 во время конфликта, произошедшего у офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия. Хулиганов, которые нанесли телесные повреждения артисту опознали, ими оказались граждане другого государства", - отмечается в заявлении пресс-службы.

Согласно приведенной информации, после инцидента злоумышленники скрывались, но безуспешно: "Долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых идентифицировали".

  • Напомним, 28 декабря 2018 года, когда певец попытался войти в офисное здание в центре города, злоумышленники заблокировали дверь. Один из них ударил Хому в область уха. Как позже рассказал сам артист, одного из напавших он знает лично, ранее этот человек уже передавал угрозы в его адрес.
  • В результате нападения Dzidzio получил серьезную травму уха - у артиста диагностировали разрыв барабанной перепонки.

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