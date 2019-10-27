Дуэт Виктора Павлика с сыном и танцы Данилко: как прошел 7 выпуск шоу Х-фактор 10

26 октября на канале СТБ вышел 7 выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-фактор". В этот раз судейские кресла заняли Андрей Данилко, Настя Каменских, Оля Полякова и итальянский оперный певец Алессандро Сафина. Вот, чьи выступления они оценили выше всего.

Первым фаворитом судей стала группа Vinok. Ее вокалистка родилась в Бельгии, жила во Франции и Америке, но переехала в Украину вместе мужем. Пару объединила не только взаимная любовь, но и увлечение музыкой. Это позволило создать группу, чья авторская песня "Rules/House" собрала 4 "да" и была признана "готовым хитом".

Алиса Стрига пыталась пробиться на эстраду с 16 лет, но продюсер отговаривал ее от смелых шагов. За 3 года совместной работы их проект так и не выстрелил, и когда сотрудничество закончилось, продюсер отобрал у исполнительницы все песни. К счастью, вокальных способностей, артистизма и выразительности песни Miss Li хватило, чтобы собрать на "Х-фактор 10" 4 "да".

Когда-то участники дуэта Razsoyl были парой, но сейчас их отношения перешли в дружеское и творческое русло. На сцене "Х-фактора" Филипп и Ника исполнили оригинальную и непростую с вокальной точки зрения авторскую песню "Думи".

"Брать авторскую песню, еще и такую медленную - очень смело. Надо дать вам шанс", - заявила Оля Полякова, и ее поддержали остальные судьи проекта.

Полина Безносюк с детства стеснялась своего лица. Помимо проблем с кожей, на глазу у девушки была крупная темная родинка, из-за которой она часто становилась объектом насмешек. Чтобы вернуть уверенность в себе, Полина прибегла к операциям, но даже после вмешательства хирургов она стеснялась показывать людям, как поет. Со слезами на глазах девушка заявила, что мечтает побороть страх.

"Когда ты начала петь, я видел, как ты дрожишь. Но ты себя переборола", - заметил Алессандро Сафина, когда девушка исполнила хит Кэти Перри "I Kissed a Girl". Остальные судьи также поддержали смелость Полины, и она отправилась в тренировочный лагерь.

Марина Тимофийчук из Киева давно увлекается пением. За кулисами она рассказала, как встретила свою любовь, но вскоре после свадьбы муж превратился в деспота. Жизнь в золотой клетке привела ее к злоупотреблению алкоголем: днем Марина занималась детьми, укладывала их спать, садилась за рояль, писала песни и пила. Сегодня исполнительница в разводе, и пришла на шоу, чтобы показать пример другим женщинам, страдающим от домашнего насилия. Ее авторская песня "Татанці" получила высокую оценку судей и проложила ей путь в тренировочный лагерь.

Дуэт Dostal на сцене Х-фактора исполнил авторскую песню "Около колокольни", которая решительно не понравилась судьям. Они не уловили ее смысла и в целом сочли не слишком интересной. Тем не менее группа получила 4 "да", и во многом этому способствовал голосистый участник Артем, который снимался в клипах у Поляковой и Каменских. Второй член команды получил целых 5 "да": после выступления он позвал на сцену свою девушку и сделай ей предложение руки и сердца.

25-летний Иван Филипенко - музыкальный руководитель в детском санатории и любитель тяжелой музыки. Свой вокал он отрабатывал в актовом зале, и местные санитарки порекомендовали ему ехать на "Х-фактор". Вопреки экстравагантному имиджу, он спел неожиданную песню "Эти глаза напротив", заставив судей танцевать. Данилко при этом опять продемонстрировал любовь к объятиям ниже пояса, смело облапав Полякову.

Невероятным вокалом удивила судей Надежда Боднарук. Космическая девушка исполнила песню на стихи Леси Украинки, а на сцене ей аккомпанировали музыканты, в числе которых оказалась даже арфистка. Оля Полякова рассыпалась в комплиментах и назвала Надежду соловьем. Получив 4 "да", талантливая исполнительница отправилась в тренировочный лагерь.

Одним из самых ярких и необычных в 7 выпуске "Х-фактора" стало выступление группы GANNA BABY. Команда из трех человек исполнила попурри, завязкой которого стал хит Billie Eilish "Bad Guy". Судьи сошлись во мнении, что выступление участников было безумным в хорошем смысле.

"Сцена подразумевает ненормальность", - констатировал Данилко.

Любопытно, что Оля Полякова и Настя Каменских нашли в вокалистке группы общие с ними черты: Полякова похвалила ноги, а Каменских - волосы. Действительно, схожесть Анны с НК сложно не заметить.

17-летний Рауль Хамза уже участвовал в "Х-факторе" вместе с братом и сестрой. Его родные занялись сольными проектами, а Рауль остался не у дел: брат сказал ему, что без трио он никто. Парень решил доказать, что он способен на многое, и исполнил на сцене известную композицию "Bensonhurst blues". Выступление принесло юноше 4 "да" и комплимент от Алессандро Сафина.

Екатерина Ерошкина - внучка известной оперной певицы Лилии Лобановой, 25 лет блиставшей на сцене Киевской оперы. Лишь после смерти бабушки женщина почувствовала, что хочет заниматься музыкой по-настоящему. Свой академический опыт она решила применить на эстраде.

Полякова отметила сильное и красивое сопрано Екатерины, но у нее в который раз возник конфликт с Каменских. НК не верит, что академический вокал может звучать интересно в реалиях украинского шоу-бизнеса. Полякова ответила, что у нее на концертах оперная версия "Шлепок "получает больше всего аплодисментов. После бурных обсуждений судьи отдали женщине 4 "да".

Последней и самой большой неожиданностью 7 выпуска "Х-фактор 10" стало появление на сцене Александра Павлика, который подготовил дуэт вместе с известным отцом. Павлик-младший уже участвовал в вокальном шоу, но не стал победителем. В 2019 году он применил тяжелую артиллерию, и судьи не смогли ответить отказом. Но их условием стало участие в проекте самого Виктора Павлика. Вот, как певец оценил эту идею.

Ранее судья Х-фактора Оля Полякова блеснула в Instagram шикарной фигурой и рассказала, как похудела. Чтобы поддерживать стройность, ей приходится идти на определенный жертвы.

Если вы пропустили предыдущий выпуск Х-фактора 10, смотрите его самые яркие выступления. В 6 кастинге участвовала бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна.

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