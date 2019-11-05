Facebook представила новый логотип, и такого "креатива" от компании точно не ждали

Корпорация Facebook представила новый логотип, которым намерены объединить соцсеть, мобильное приложение и дочерние компании Instagram и WhatsApp. Собственно, потому новый логотип вышел в трех брендовых цветах - синем, оранжево-красном и зеленом.

В компании лого назвали "предельно ясным и лаконичным". Но пользователям соцсетей изменения показались чересчур комичными. Как посмеялись на страницах Twitter, впечатление такое, будто над ребрендингом работают чьи-то родители.

Сегодня сотрудники Facebook активно трудятся над глобальным ребрендингом с намерением отделить бренд от соцсети, которая стала лишь одним из продуктов. Ведь помимо перечисленных сервисов, компания также включает сервисы Oculus, Workplace, Portal и Calibra.

"Когда 15 лет назад я запустил Facebook, я понятия не имел, что в конечном итоге он будет включать Messenger, Instagram, WhatsApp и многое другое. Многие люди не знают, что мы создаем эти продукты или что наши команды работают вместе", - объяснял ранее цель ребрендинга соцсети ее основатель Марк Цукерберг.

Но, как посмеялись пользователи соцсети, Facebook, который знали еще сравнительно недавно, мертв навсегда. Вместо него пришел FACEBOOK с тем же громадным количеством рекламы, неэтичными методами ведения бизнеса, расизмом и прочими недостатками.

"Назвали бы сразу The Facebook. Че уж там", "Вместо того, чтоб распустить эту контору, он начал кричать", "Впечатление такое, будто мои родители напечатали это на клаве с включенным капслоком", - посмеялись в соцсетях.

Как стало известно ранее, в Instagram появилась возможность переключения на темную цветовую схему. Как это сделать? Читайте краткую инструкцию по ссылке.

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